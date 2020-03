BAFTA TV Ödülleri, Corona Virüsü Nedeniyle Ertelendi

Her yıl İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan BAFTA TV Ödülleri'nin bu yılki etkinliği, Corona virüsü nedeniyle ertelendi. Etkinliğin yapılacağı yeni tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Son aylarda dünyanın bir numaralı gündemi hâline dönüşen Corona virüsü, insanların yaşamını tamamıyla yeniden şekillendirdi. İnsanlar, virüsün yayılmasını engellemek için evden dışarı çıkmaz olurken şirketler, birçok kişinin bir araya geleceği her etkinliği iptal etti.

Corona virüsü, bugüne kadar her sektörde negatif etkiler yarattı. Virüs nedeniyle uzun süredir beklediğimiz birçok etkinlik iptal olurken bu durum akla gelebilecek her sektör ve iş için geçerli oldu. Son olarak bugün her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bir etkinliğin daha iptal edildiği haberi geldi.

BAFTA TV Ödülleri, Corona virüsü nedeniyle başka bir tarihte yapılacak:

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy Television Awards / BAFTA) tarafından verilen ödüllerin dağıtıldığı etkinlik, bugün yapılan açıklamaya göre bu yıl yapılmayacak. Etkinliğin organizatörleri, BAFTA TV Ödülleri'nin Corona virüsü nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada 26 Nisan’da adayları açıklanacak ve 17 Mayıs’ta düzenlenecek BAFTA TV Ödülleri’nin ne zaman yapılacağına dair kesin bir bilgi verilmedi. Etkinliğin organizatörleri, BAFTA TV Ödülleri için planlanan bir tarih paylaşmadı. Yapılan açıklamanın devamı şu şekilde oldu:

“Önümüzdeki haftalarda ve aylarda karşılaşabileceğimiz zorluklara karşı hazırlıklı olmamızı sağlamak için durumu sürekli izliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, NHS UK’nin tavsiyelerini yakından takip ediyoruz ve üyelerimizin, konuklarımızın ve personelimizin güvenliği birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.”

Corona virüsünden en çok etkilenen sektörlerden birisi olan sinema sektörü, bugüne kadar birçok yapımın iptaline veya ertelenmesine sahne oldu. Bu yapımlar arasında ön plana çıkanlarsa Netflix’in The Witcher ve Stranger Things yapımları.

Tüm bu yapımların yanı sıra senelerdir beklenen Avatar 2 ve Matrix 4, çekimleri durdurulan yapımlar arasına katıldı. Film sektörü bu tür negatif etkileri görmeyi başlamış olsa da BAFTA TV Ödülleri’nin de ertelenmesinden anlaşılabileceği üzere henüz tüm etkileri görmüş değiliz.