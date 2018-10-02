Bağırsaklarımızın İkinci Beyin Olarak Anılmasının Sebebi

Sindirim sisteminin en önemli organı konumunda olan bağırsaklarımızın aslında sağlığımız için pek çok farklı işlevi ve faydası var.

İnsan vücudu, her parçası entegre çalışan oldukça karmaşık bir sistem. İçinde bulunan tüm organların, uzuvların ve bakteriler ile virüslerin dahi bu sistemde birbirinden önemli rolleri var. Bağırsaklar da sindirim sisteminin bir parçası olarak en önemli görevlerden birine sahipler. Ancak sanılanın aksine bağırsakların tek etki alanı sindirim sistemi değil üstelik organ, merkezi sinir sisteminizden bağımsız hareket ediyor.

Peki bağırsağın merkezi sinir sisteminden bağımsız hareket etmesi ne ifade ediyor?

Bu sorunun en basit yanıtı şu: bağırsaklar beyinden komut almadan, kendi kendilerine hareket edebiliyorlar. Üstelik bağırsaklarda omuriliğimizden bile fazla sayıda sinir hücresi var ve bu milyonlarca sinir hücresi organa 'ikinci beyin' adını kazandırmış durumda. Bağırsakların en ilgi çekici ve sağlık için etkili özellikleri ise şöyle:

Bağımsız bir sinir sistemi

Az evvel de bahsettiğimiz gibi, bağırsaklar beyinden komut almaya ihtiyaç duymuyor ve bu da kendi içerisinde bağımsız bir 'sinir sistemi'ne sahip olması anlamına geliyor. Bağırsak sağlığı konusunda doktorası bulunan diyetisyen Dr. Megan Rossi, "Vücudumuzdaki bütün organlardan farklı olarak bağırsak kendi başına faaliyet gösterebilir. Kendi kararlarını verebilme özerkliği vardır ve ne yapacağını söylemesi için beyine ihtiyacı yoktur" ifadeleriyle bu durumu özetliyor.

Bağırsakların bu bağımsız sistemine Enterik Sinir Sistemi (ENS) ismi veriliyor. ENS, merkezi sinir sisteminden bağımsız çalışabiliyor ve temelde sadece sindirim sistemini düzenleyen bir alt bölüm.

Hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi

Bağışıklık sistemi hücrelerinin %70'i bağırsaklarda bulunuyor ve bu da organı yalnızca sindirim sistemi için değil bağışıklık sistemi için de kritik hale getiriyor. Dr. Megan Rossi de konuyla ilgili olarak hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmede bağırsakların hayati rol oynadığını belirtiyor. Yine Rossi'ye göre sindirim sisteminde sorun olan bireylerin grip gibi sık görülen rahatsızlıklara yakalanma oranı çok daha yüksek.

Sindirimde bağırsak mikroplarının önemi

Bağırsaklarımızda trilyonlarca mikrop bulunuyor ve bu mikroplar tükettiğimiz gıdaları sindirmemize yardım ettikleri için son derece kritikler. Ancak bu mikropların da 'beslenmesi' gerekiyor. Ne kadar çeşitli ve sağlıklı beslenilirse bağırsak mikroplarının kalitesi artıyor. Bu da sağlıklı bir bağırsak anlamına geliyor. Sağlıklı bağırsak ise pek çok hastalığın önünde durabiliyor.

Psikolojiye etkisi

Bağırsakların psikolojik durumdan çok etkilendiği ve stresin sindirime zarar verdiği zaten bilinen bir durum. Ancak Dr. Rossi'ye göre bu etki tahmin edilenden yüksek ve bağırsaklarında sorun olan kişilerin psikolojik durumlarına muhakkak baktırması gerekiyor.

Rossi konuyla ilgili "Kliniğimde hastalarıma hep günde 15 ila 20 dakika meditasyon öneriyorum. Dört hafta her gün yaptıklarında ve bir alışkanlık haline getirdiklerinde, sadece bununla bile hastalık belirtilerinde iyileşme görülüyor" ifadelerine yer veriyor.

Bağırsaklarımız ve genel psikolojik sağlığımız arasındaki bağı açıklayan unsur ise serotoninin tahminen yüzde 80-90'ının sindirim sistemimizde üretilmesi. Serotonin, bağırsak hareketleri dahil çeşitli vücut faaliyetlerini etkileyen bir kimyasal ve aynı zamanda psikiyatrik rahatsızlıklarla da ilişkili. Uzun süre stres altında kalmak, serotonin düzeylerini azaltıyor ve duygu durumumuzu etkiliyor.

Dr. Rossi'den sindirim sistemini ve bağırsakları güçlendirmek için öneriler: