Bahçeşehir Koleji, Aşı Olmayan Personelle Çalışmayacak

Aşılama konusunda çalışmalar son hızla yürütülürken Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, tüm Türkiye'deki okul yöneticileriyle bir araya geldi. Aşılamanın öneminden bahseden Yücel, aşı olan ve olmayan personeller hakkında da açıklama yaptı. Oldukça yüksek bir aşılama oranına sahip olduklarını belirten Yücel, aşı olmayı reddeden ve kabul edilebilir bir sebebi olmayan çalışanlarla yollarını ayırmak durumunda olduklarını söyledi.

Aşı karşıtlığı, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de görülüyor. Bu bağlamda aşı yapılmasına karşı olan kişiler ya aşılara inanmıyor ya da gerekçe olarak aşıların içinde çiplerin bulunması gibi sebepleri gösteriyor.

Kendilerinin yanında başkalarının da hayatlarını tehlikeye atıyor olmaları gerekçesiyle ülkemizde ve dünyada bu kişiler için sürekli aşı kampanyaları düzenleniyor. Bazı kurumlar aşısız kişileri aşı olmaya ikna etmeye çalışırken diğer kurumlar, bu kişileri aşı olana dek hizmetlerinden mahrum bırakıyor. Son olarak Bahçeşehir Koleji bu tür bir gelişmeyle karşımızda.

“Bize çip takacaklar diyen personeli okullarımıza almamız mümkün değil”

Açıklamalar Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel’den geldi. Yeni eğitim dönemi başlamadan tüm ülkedeki okul yöneticileriyle bir araya gelen Yücel, kurumlarında aşı olan personel sayısını açıkladı.

Yücel’in açıklamalarına göre Bahçeşehir Koleji personelinin yüzde 97’si aşı olmuş durumda. Aşı olmayanlara gelindiğinde ise Yücel’in açıklamalarına göre bu kişilerin çok büyük bir kısmı gebelik ya da farklı sağlık sebepleriyle aşılarını ertelemek zorunda kaldı. Bu da eğitim dönemi başlayıncaya kadar bu kişilerin de aşılarını tamamlayacakları anlamına geliyor.

Aşı olmak istemeyen personele gelindiğindeyse Yücel, bu kişilere saygılarının sonsuz olduğunu fakat aşıya inanmayan veya aşıda çip olduğunu savunan personelle, hangi birimde olursa olsun çalışamayacaklarını ve maalesef yollarını ayırmak zorunda olduklarını söyledi. Yücel, velilerin de aşı konusunda bilinçli davranmasının gerektiğini belirterek açıklamalarını sonlandırdı.

Daha önce yayıncılık, havacılık, savunma ve turizm sektörlerinde tanınan Saran Holding de aynı kararı almış ve aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracağını duyurmuştu.