Bahçesine 4,5 Milyar Yıllık Göktaşı Düşen Adam, Zengin Oldu

Endonezya'da yaşamını sürdüren Josua Hutagalung, evinin çatısına 4,5 milyar yıllık bir göktaşı düşünce bir gecede zengin oldu. Zira Hutagalung, söz konusu göktaşını 1,85 milyon dolara sattı.

Bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Kolang kasabasında bir tabutçu olarak yaşamını sürdüren Josua Hutagalung'ın başına bir gecede talih kuşu kondu. Yani, tam olarak başına konmasa da evinin yanına düştü diyebiliriz.

33 yaşındaki Hutagalung, kısa süre önce yine bir tabut üzerinde çalışırken oturma odasının yanındaki verandaya bir göktaşı düştü. Tek parça halinde düşen 2,1 kilogram ağırlığındaki göktaşı, tenekeden yapılmış tavanda büyük bir delik açarken, saplandığı toprakta da 15 santimetrelik bir çukur oluşturdu.

Söz konusu göktaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Hutagalung, “Ses o kadar yüksekti ki evin bazı kısımları sallanıyordu. Baktıktan sonra evin teneke tavanının kırıldığını fark ettim. Gerçekten bu kayanın birçok insanın göktaşı diye adlandırdığı ve gökyüzünden gelen bir taş olduğundan şüpheleniyordum. Çünkü birinin bunu kasıtlı olarak atması ya da yukarıda düşürmesi imkansızdı. Birçok insan meraktan ve taşı görmek için ziyaretime geldi” ifadelerini kullandı.

4.5 milyar yıllık son derece nadir bir CM1/2 karbonlu kondrit olduğu tahmin edilen taş için gram başına 857 dolar, toplamda ise 1,85 milyon dolar fiyat biçilmiş durumda. Göktaşları için genelde gram başına 50 cent ile 5 dolar arasında fiyat biçiliyor olsa da bazı nadir maddeler içeren göktaşlarının fiyatı gram başına 1000 dolara kadar çıkabiliyor.

Göktaşı için incelemelerde bulunan ABD'li göktaşı uzmanı Jared Collins ise ilk etapta ana kütlenin bir kısmını güvence altına aldıklarını belirtti ve “Telefonum, uçağa atlayıp taşı almam için çılgın tekliflerle çalıp durdu.” dedi ve söz konusu göktaşı için ABD'deki bilim insanları ile koleksiyoncular için çalışmak arasında gidip geldiğini belirtti.

Collins, “Toplayabildiğim ne kadar para varsa taşıdım ve Josua'yı görmeye gittim ki o da sıkı pazarlık yapan biri çıktı.” ifadelerini kullanırken Lunar and Planetary Institute de göktaşının doktor ve göktaşı koleksiyoncusu olan Jay Piatek tarafından satın alındığını bildirdi.

Göktaşlarının yerleşim bölgesine düşmesinin nadir bir olay olduğunu ifade eden ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Enstitüsü (LAPAN) Başkanı Thomas Djamaluddin ise, “Uzayda büyük miktarda Güneş sisteminin oluşumundan kalma atık kayalar bulunuyor. Çoğu göktaşı okyanus, orman ve çöl gibi yerleşim yerlerinden uzak yerlere düşüyor.” ifadelerini kullandı.