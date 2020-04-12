Hayvanlarını Gezdiren Vatandaşlara Kesilen Cezalar İptal

Koronavirüs nedeniyle bazı illere sokağa çıkma yasağı gelmişti. Bu yasak doğrultusunda evcil hayvanını sokağa çıkartan bazı vatandaşlara ceza kesilmişti. Bakan Soylu ile görüşen HAÇİKO başkanı Ömür Gedik, takipçilerine müjdeli haberi verdi: Kesilen cezalar iptal olacak

Koronavirüs neredeyse dünya genelindeki tüm ülkelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen virüse karşı birçok önlem alınmış olsa da henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bu alınan önlemlerden sonuncusu ise 30 büyükşehire ve Zonguldak'a 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesiydi. Bu yasak doğrultusunda bazı mağduriyetler ve tepkiler ortaya çıkmıştı. Evcil hayvanlarının bazı ihtiyaçlarını gidermek için kapısının önüne çıkan insanlara ceza kesilmişti ve bu cezalar tepki almıştı. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi.

HAÇİKO olarak da bilinen Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan Ömür Gedik'e birçok hayvansever tepkilerini iletiyordu. Hayvanların tuvalet gibi ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkmak zorunda kalan bu hayvanseverler ceza aldıklarını ve bu durumdan memnun olmadıklarını Ömür Gedik'e iletmesi sonucunda Gedik, İçişleri Bakanı Soylu ile bu konuyu konuşmak amacıyla bir araya geldi.

Soylu'ya bu tepkileri ileten Gedik olumlu yanıt aldı. Bakan Soylu, bu konuda ceza kesilmemesinin söz konusu olmadığını ve kesilen cezaların iptal edileceğini belirtti. Ömür Gedik bu haberi Twitter üzerinden paylaştı. Bu haberler birçok hayvanseveri memnun etti.

Ömür Gedik'in hayvanseverleri sevindiren tweeti:

Kapısının önüne hayvanlarını çıkaranlara ceza kesilmeyeceğini belirten Gedik, kaymakamlıklardan izin alarak besleme yapılabileceğini de takipçilerine aktardı. Ayrıca, belediyelere hayvanların beslenmesi için talimat verildiği de belirtildi. Bu şekilde mağdur olan hayvanseverlerin mağduriyetleri giderilmiş, koronavirüs nedeniyle beslenmesi zorlaşan sokak hayvanları da unutulmamış oldu.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, ülkemizde koronavirüse yakalanan vatandaş sayısı 52.167'ye ulaşarak 52 bin barajını da geçmiş oldu. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 1.100'ü geçerken iyileşen vatandaşlarımızın sayısı da 3 bine yaklaştı.