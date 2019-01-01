ÖTV ve KDV İndirimleri 2019’un İlk Üç Ayında Devam Edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, “ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha devam edecek. Otomotiv, beyaz eşyada ÖTV, mobilya ve konutta KDV indirimleri sürecek.” ifadelerini kullandı.

Normalde dün bitecek olan ÖTV ve KDV indirimleri hakkında açıklama yapan Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İndirim kapsamında 250 cc altı motosikletlerde ve beyaz eşyada ÖTV alınmazken, 1600 cc altı otomobillerin ÖTV’lerinde 15 puan indirilecek. Mobilya ve konut için KDV bedeli yüzde 8’e, ticari araçlarda KDV yüzde 1’e indirilecek ve tapu harçları yüzde 3’e düşürülecek.