Bakan Açıkladı: Tüm Cam ve Pet Şişeler Depozitolu Olacak

1 Ocak'ta poşetlerin ücretli olması sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir uygulamaya geçiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeliği bulunan 16 çocuğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kabul eden Murat Kurum, yeni dönemde karton kutular, pet ve çam şişelerle ilgili geçilecek yeni uygulama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yeni dönemde doğanın ve doğada yaşayan canlıların korunması için oldukça radikal önlemler alacaklarını açıkladı. En büyük hedeflerinin çocuklara daha güzel bir gelecek bırakmak olduğunu belirten Kurum, çevrenin iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalara ek olarak, pet ve cam şişeler ile birlikte süt içilen karton kutular gibi ürünlerin azaltılması için depozito uygulamasına geçileceğini açıkladı.

İşte Bakan Kurum'un açıklamaları: