Bakan Açıkladı: Tüm Cam ve Pet Şişeler Depozitolu Olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeliği bulunan 16 çocuğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kabul eden Murat Kurum, yeni dönemde karton kutular, pet ve çam şişelerle ilgili geçilecek yeni uygulama ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yeni dönemde doğanın ve doğada yaşayan canlıların korunması için oldukça radikal önlemler alacaklarını açıkladı. En büyük hedeflerinin çocuklara daha güzel bir gelecek bırakmak olduğunu belirten Kurum, çevrenin iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalara ek olarak, pet ve cam şişeler ile birlikte süt içilen karton kutular gibi ürünlerin azaltılması için depozito uygulamasına geçileceğini açıkladı.
İşte Bakan Kurum'un açıklamaları:
- Amacımız üretilen kapların yüzde 80-90'ının, bu uygulamaya geçmiş gelişmiş ülkelerde olduğu gibi toplanması. Bu uygulamayla o pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz, otobüsle alakalı bilet uygulamasında destek olacağız.
- Akdeniz foku, flamingo, deniz kaplumbağaları gibi nesli tehlike altında olan hayvanlarımız var. Tuz Gölü etrafında yerleşik durumda olan flamingolarımızı korumak adına bu sene 12 bin 700 yavruyu tespit ettik, koruma altına aldık. Onlar büyüyecek ve flamingoların nesli devam edecek. Akdeniz foku ile ilgili de aynı çalışmayı yürütüyoruz. Geçen yıl yaklaşık 70 bin yavru caretta caretta kaplumbağamızı denize bıraktık.
- 2021 yılında plastik poşet, cam, metal şişeler, karton kutular gibi geri dönüşümü yapılabilecek malzemelerde depozito uygulamasına geçeceğiz. Bu uygulamayla o pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz, otobüsle alakalı bilet uygulamasında destek olacağız. Belki nakit de verebiliriz. Onları siz toplayacaksınız, belki çikolata, gofret alacaksınız. O uygulamaları en yakın zamanda ülkemize getireceğiz.