Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kilogramın tanımını yeniden ele alacak olan Kibble Denge Deneyi'ni yakından takip ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın Versay kentinde düzenlenen konferansta, Uluslararası Birimler Sistemi'nde oybirliği ile değişikliğe gidilmiş ve kilogramın tanımı resmen değişmişti. Daha önce 1889'dan beri kullanılan Le Grand K; yani Büyük K adı verilen platin-iridyum bazlı külçe yerine kuantum mekaniğine dayanan Planck sabiti (h) kullanılması kararlaştırılmıştı.

Bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. TÜBİTAK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (UME) yeni kilogram tanımını gerçekleştirme yolunda önemli bir aşama kaydettiğinin altı çizildi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kibble Denge Deneyi'nin birinci fazı başarıyla sonuçlandırıldı. İkinci faz tamamlandığında dışa bağımlılık kalmayacak. Yıllarca ulusal kütle prototipi dahil ölçüm standartlarımızı geliştirmede önemli rol oynayan TÜBİTAK UME, bu yeni dönemde de yine ülkemizin öncüsü olacak."

TÜBİTAK'ın 2014 yılından beri gerçekleştirilen bir projeyle kilogramın yeni tanımı için çalışmakta olduğunu belirten Varank, ilgili teknolojileri kullanarak Kibble Denge Deneyi'nin Türkiye markasını gerçekleştireceklerini ve bu sayede ilgili alanda öncü olunacağı belirtti.

Türkiye, daha önce kütle ölçümlerinde Fransa'daki Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosu'ndan izlenebilirlik almıştı.