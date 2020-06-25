Bakan: İstanbul, Yükselen Ekosistemler Listesinde 16. Sırada

Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan İstanbul, dünyadaki çeşitli ülkelerden en güçlü şehirlerin olduğu sıralamada birçok şehri geride bırakarak üst sıralara tırmandı. Küresel girişimcilik alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Startup Genome'un, çeşitli kriterleri baz alarak oluşturduğu yükselen ekosistemler listesinde İstanbul 16. sıradan kendine yer bulmayı başardı.
Listede 16. sırada olan İstanbul'un başarısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından da Twitter'dan paylaşıldı. Bakan Varank, Startup Genome'un 2020 raporunun çıktığını belirterek İstanbul'un yükselen ekosistemler listesinde Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bıraktığının altını çizdi. Bakan, teknoloji tabanlı girişimlerde hedeflerin yüksek olduğunu da takipçilerine aktardı.
İstanbul listede 16. sırada:
Startup Genome'un oluşturduğu liste sırasıyla şu şekilde:
- Mumbai / Hindistan
- Jakarta / Endonezya
- Zürih / İsviçre
- Büyük Helsinki / Finlandiya
- Guangzhou / Çin
- Barcelona / İspanya
- Madrid / İspanya
- Philadelphia / ABD
- Manchester / İngiltere
- Liverpool / İngiltere
- Research Triangle / ABD
- Kuala Lumpur / Malezya
- Lizbon / Portekiz
- Bristol / İngiltere
- Estonya / Estonya
- Portland / ABD
- İstanbul / Türkiye
- Detroit / ABD
- Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri
- Minneapolis / ABD
Listeye giren ilk 20 yer bu şekilde olurken; Taipei, Hamburg, Wuxi, Tampa Körfezi, Brüksel, Hartford, Milan, Phoenix gibi şehirler kendisine 20. ve 30. sıra arasında yer buldu. Lyon, Houston ve Mexico City gibi şehirlerse 30. ve 40. sıralar arasına girmeyi başardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul'un 16. olması hakkında "Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome'un 2020 Raporu çıktı. İstanbul yükselen ekosistemler listesinde, Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakıp 16. sırada yer aldı. Teknoloji tabanlı girişimlerde potansiyelimiz yüksek, hedeflerimiz büyük" şeklinde konuştu.