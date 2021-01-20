Türksat 5A’nın Yörünge Yükseltme Operasyonları Başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, geçtiğimiz haftalarda uzaya gönderilen Türksat 5A'nın alt sistem testlerini başarıyla geçtiğini, uydunun yörünge yükseltme operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde uzaya gönderilen Türksat 5A, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşmiş ve Türkiye’ye ilk sinyallerini göndermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, uydunun alt sistem testlerini başarıyla geçtiğini açıklayarak iyi bir haber daha vermiş oldu.

Karaismailoğlu, testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Türksat 5A’nın yörünge yükseltme operasyonlarının başlatıldığını dile getirdi.

Türksat 5A, hedefine doğru sorunsuz bir şekilde ilerliyor

Uydu ile ilgili tüm operasyonların başarılı geçtiğini belirten Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın 31 derece Doğu yörüngesine doğru sorunsuz bir şekilde ilerlediğini açıkladı. Uydu, hiçbir sorun yaşanmadığı takdirde yaklaşık 4 ay sonra ilk faaliyetlerine başlayacak.

Karaismailoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; “Uydumuzun yörünge yükseltmeye başlamadan önce gerçekleştirilmesi gerekli kritik adımlardan olan güneş panellerinin açılması, elektrikli itki motorlarının bulunduğu kolların açılması, itki sistemlerindeki hazırlıkların tamamlanması işlemlerinin tamamı sorunsuz gerçekleştirilmiştir. Alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlanması ile uydunun yörünge yükseltme operasyonları da başlatıldı.”