Fahrettin Koca'dan Rahatlatan Covid-19 Açıklaması

Bugün Giresun'da Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında birtakım açıklamalarda bulundu.

Çok değil daha geçtiğimiz gün Fahrettin Koca son 24 saatte kaydedilen vaka sayısını açıkladı ve hatta günlük vaka rekoru kırlmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 93.586 yeni vaka görüldüğünü açıkladı. Bu sayı, ülkemizde şu ana kadar bir günde en çok görülen vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımları ile gerçekleşen Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projelerinin tamamlanmasıyla beraber açılış töreninin ardından birtakım açıklamalarda bulunuldu.

Fahrettin Koca: Koronavirüs Grip ile eşdeğer

Tüm Dünya genelinde zorlu bir süreç olan COVID-19 pandemisi hakkında şu şekilde açıklama yaptı; "Tüm dünyayı çepeçevre saran kurallar manzumesi artık tarih oluyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. Artık tedbir kişisel. Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil.

Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı." diyerek açıklamalarını noktaladı.