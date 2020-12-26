Bakan Koca'dan Türkiye'de Mutasyonlu Virüs Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görülüp görülmediği sorusuna da cevap verdi.

Son dönemde koronavirüs pandemisiyle ilgili haberler arasında biri gündeme bomba gibi oturmuştu. İngiltere merkezli olan ve birkaç ülkede daha görülen, %70 daha yüksek bulaşıcılığa sahip bir mutasyon tespit edilmişti.

Bu mutasyonlu virüsün Türkiye'de de görülüp görülmediği ise tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevapladı. Koca, Twitter'da merak edilenleri açıkladı.

Mutasyonlu virüs Türkiye'de yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarına "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir." diyerek başladı.

Koca ayrıca, "Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir." dedi.

Toplanan örneklerin incelenmesiyle ortaya çıkan sonuca da değinen Koca, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

İncelemeler düzenli olarak devam edecek

Fahrettin Koca, incelemelerin de devam edeceğini ifade etti. Son dönemde mutasyonun tespit edilmesinin ardından pek çok ülke, İngiltere başta olmak üzere mutasyonun görüldüğü ülkelere seyahat yasağı başlattığını açıklamıştı.

Türkiye de İngiltere'ye yönelik olarak sınırlamalara başlayacağını açıklamıştı. Buna ek olarak ülkemize yurtdışından gelecek olan kişilerin, en az 3 gün önceden PCR test sonuçlarının negatif olmalarının gerektiği ifade edilmişti. Yeni mutasyon nedeniyle koronavirüs pandemisine çözüm olması beklenen aşıların da ne kadar etkili olacağı tartışmaya açılmıştı.