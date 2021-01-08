Bakan Koca Vakaların Düşüşe Geçtiğini Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de vaka sayılarının düşüşe geçtiğini açıkladı. Koca açıklamasında aynı zamanda aşı hazırlıkları konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ülkemizde yaklaşık iki aydır çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi akşam 21.00'dan sonra ve hafta sonları tüm gün sokağa çıkma kısıtlamalarının yanında, kafe ve restaurantlar yalnızca paket servis ve gel - al ile hizmet veriyor; eğlence mekanları, sinemalar ve tiyatrolar ise kapalı halde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün Twitter hesabından yaptığı bir açıklamaya göre alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valileri ve il sağlık müdürleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Koca, vaka sayılarında İstanbul ve İzmir'de yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60 oranında düşüş gerçekleştiğini açıkladı. Bahsi geçen dört il, vaka ve hasta sayıları bakımından en yüksek seyreden iller arasında yer aldığı ve bu illerde hastanelerin doluluk oranlarının da hayli yüksek olduğu açıklanmıştı.

Aşı hazırlıkları da devam ediyor:

Bakan Koca açıklamasında, valiler ve il sağlık müdürleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerin gündem maddelerinden birinin de aşı hazırlıkları olduğunu bildirdi. Ülkemizde COVID-19 aşılama çalışmaları yakında başlayacak. COVID-19 aşı uygulaması yapılacak tüm hastanelerde hazırlıklar da başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ildeki tüm hastanelere gönderdiği resmi yazıyla birlikte aşı uygulaması yapılacak tüm hastanelerde aşı odaları oluşturulmaya başlandı. Aynı zamanda aşı prosedürünün nasıl işleyeceği konusu da hastanelere bu yazı ile bildirildi. Buna göre aşı randevu sistemi ile uygulanacak ve aşı uygulanacak olan kişiler aşı odalarına tek tek alınacak. Aşı odalarına dair detaylara göz atmak isterseniz buraya tıklayarak ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.