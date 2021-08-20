Yanan Ormanlar 3-5 Yılda Yeşil Görüntüye Kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, geçtiğimiz haftalarda özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde bulunan orman yangınları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan, yangından zarar gören yerlerin yakın bir zamanda eski görünümüne kavuşacağını dile getirdi.

Türkiye'yi geçtiğimiz haftalarda etkisi altına alan orman yangınlarının kontrol altına alınmasından sonra, yangından zarar gören bölgelerin akıbetine dair açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Geçen hafta yanan ormanlara dikilecek fidan sayısını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA muhabirine bugün yaptığı açıklamada yanan bölgelerin ne zaman eski haline dönmeye başlayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük orman yangınıyla karşı karşıya kaldığını belirten Pakdemirli, ilk yağmurdan sonra fidan dikimine başlayacaklarını, yanan bölgelerin 3-5 yıl içerisinde tamamen "yeşil örtüye" dönüşeceğini dile getirdi.

Pakdemirli; "Yanan alanları daha önce de yaptığımız gibi yeşillendireceğiz"

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye'nin seferber olduğu orman yangınlarından en çok etkilenen bölgeler Ege ve Akdeniz oldu. Özellikle Marmaris ve Bodrum'u etkisi altına alan yangınlar, ardında ağır bilançolar bıraktı.

Orman mühendisleri ve bu konuda uzman birçok yetkili, yangından zarar gören yerlerin bir süreliğine kendi haline bırakılmasını tavsiye ederken, özellikle Akdeniz ormanlarının yangınlara alışkın olduğunu ve ağaçların buna göre evrildiğini belirtiyor. Hatta hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Orman Mühendisi Cihan Erdönmez'in yanan kızılçam ormanlarına ne yapılması gerekildiğini belirten detaylı tavsiyelerini de sizlerle paylaşmıştık.

Uzmanlar yanan bölgelerin kendi haline bırakılması gerektiğini altını çize çize belirtse de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bulunan 169'unca madde gereğince yanan bölgelerde faaliyet yapılmasını engellemel adına ağaçlandırıla çalışmaları yapılmak zorunda. Bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını belirten Pakdemirli, ağaçlandırma çalışmaları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele etmek için büyük çapa sarf ettiklerini söyleyen Pakdemirli, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Arazi yapısına göre, doğanın kendini yenilemesine müsaade ederek, sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyerek ve arazi hazırlığı yapılmak suretiyle fidan dikimi gerçekleştirilerek yanan alanları daha önce de yaptığımız gibi yeşillendireceğiz. Özellikle yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve kendini yenilemesi beklenecek. Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz."