Ziya Selçuk'tan Yeni Eğitim Dönemine Dair Önemli Açıklamala

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde daha az ders yükü olan, daha modüler ve daha esnek bir ders müfredatı olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde yeni yapılanmaya gidileceğinin sinyalini verdi. Yeni sistemde daha az ders, daha fazla esneklik olacak.

Selçuk, ilk olarak "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız." diyerek yöneticilerle ilgili değişikliklerden bahsetti.

Eğitimde veri kullanmanın önemine değinen Bakan, öğrenme analitiği platformu kurmakta olduklarını söyledi. Ayrıca, okul mahalle spor kulüpleri kurulacağını da müjdeledi.

Ülkemizin adeta kanayan yaralarından olan dil eğitimi konsuunda da yeniden yapılandırılmaya gideceği bilgisini veren Bakan Selçuk, TRT ile iş birliği yapılacağını da sözlerine ekledi.

Dijitale Büyük Önem

Ortaöğretimdeki ders çeşitliliğinin yarı yarıya azaltılması gerektiğini söyleyen Bakan, "Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak." şeklinde konuştu.

Bakan, ayrıca bütün derslerde dijital becerilerin verilmesi konusunda çalışma yürütüleceğini de açıkladı. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın hem eğitimde veri toplama ve analitiği hem de derslerde dijitalin daha iyi kullanılması çalışmalarından dijital dönüşüme büyük önem verdiği belli oluyor.