Üniversite Öğrencileri Yaz Ayları Para Kazanabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi gençlerin yaz tatillerinde çalışıp para kazanabileceği "Sosyal Çalışma Programı"nı duyurdu.

Ülkemizde bulunan üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu, ülkemizde bulunan ürünlerin fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle, aylık harçlığını yetiştiremiyor. Durumun farkında olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, öğrencilerin yaz ayları boyunca çalışıp para kazanabileceği Sosyal Çalışma Programı'nın bu yazdan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Üniversitede öğrenim gören öğrenciler bu programdan, yazın, 3 ay süreyle faydalanabilecek. Öğrenciler haftada 3 gün çalışacak ve günlük asgari ücret düzeyinde gelir elde edecek. Herhangi bir yaz okulunda veya zorunlu staj programı içerisinde bulunan öğrenciler, Sosyal Çalışma Programı'ndan yararlanamayacak. Öğrenciler; kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, doğanın korunması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışacaklar.

Sosyal Çalışma Programı'nın önümüzdeki yaz itibariyle uygulamaya geçeceğini söyleyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği program; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarında uygulanacak." dedi. Sosyal Çalışma Programı için başvurular, 2019 Haziran ayından itibaren, İŞKUR üzerinden alınacak.