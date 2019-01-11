İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sporla Kal Güvende Kal Projesi etkinliğinde Uyuma uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Google Play ve App Store üzerinden yayınlanan 'Uyuma' isimli uygulama ile vatandaşlar uyuşturucu kaynaklı ihbar ve bildirimlerini anında yapabiliyorlar. Bu sayede acil durumlarda güvenlik güçleriyle iletişime geçerken, yaşanan vakit kayıplarının da önüne geçilmiş olunuyor.

“Sporla Kal Güvende Kal Projesi”yle ilgili etkinlikte mobil uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, vatandaşların uygulamaya ilgi gösterdiğini ancak sayının halen yetersiz olduğunu belirtti.

İşte Soylu'nun uygulamayla ilgili açıklamaları:

“Tedbir aldık, sonuç aldık ama uyuşturucu meselesi boş bırakmaya gelmez. Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım. Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için ‘Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık. Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin. Bildirdiği andan itibaren çok kısa süre içerisinde emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır. Gördüğü şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden bize bildirsin."

Siz de uygulamayı telefonunuza indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: