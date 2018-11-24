1915 Çanakkale Köprüsü Kazı ve Kazık Çalışmaları Tamamlandı

Çanakkale Boğazı'nın geçilmesini 6 dakikaya düşüren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kazı ve kazık çalışmaları tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını bağlayan ve 18 Mart 2022'de tamamlanmasının ardından hizmete açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini iyileştirme amaçlı denizin içinde yapılan kazı ve kazık çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Temeller üzerine yerleştirilecek olan keson (deniz içerisinde su bulunmadan çalışma yapılması amacıyla inşa edilen büyük, çelik veya beton kasa) imalatlarında da sona yaklaşıldığını belirten Bakan Turhan, bu yıl sonu itibariyle kuru havuzda biri Avrupa diğer Asya tarafında inşa edilen ve köprünün ayaklarının temellerini oluşturacak olan 2 adet keson imalatının bitmiş olacağını açıkladı.

Köprünün gidiş 3, geliş 3 toplam 6 şerit olacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Marmara'yı Güney Marmara'ya ve Ege'ye bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün; genişliğinin 45 metre, yüksekliğinin 3.5 metre, Avrupa tarafındaki ayağın denizin 37 metre ve Asya tarafındaki ayağın denizin 45 metre altında olacağını söyledi.

Normal şartlarda burada ulaşımın deniz araçlarıyla sağlandığını, normal şartlarda bir saat ancak trafiğin yoğun olduğu zamanlarda karşı tarafa ulaşımın 5 ve hatta 6 saati bulduğunu belirten Bakan Turhan, 18 Mart 2022'de kullanıma açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bu yolun Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresinin sadece 6 dakikaya düşeceğini belirtti.