Bakandan Önemli AKN Açıklaması: “Sakın Ücret Vermeyin”

Bakan Turhan, 1 Ocak 2019’da kaldırılacak AKN konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, bir süre önce karara bağlanan ve 1 Ocak 2019’dan itibaren yüyürlüğe girecek yeni “Adil Kullanım Kotası” konusunda açıklamalarda bulundu. Turan, yaptığı açıklamada; “Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası tamamen kaldırılacak. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak. Vatandaşın haksız yere bir hizmetin ödemesiyle karşı karşıyla kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Biz, vatandaşımızı bu konuda kimseye yem etmek istemeyiz" dedi.

Belirli bir kullanımdan sonra, sözleşmede yazan internet hızının kısılmasıyla sonuçlanan AKN’nin kaldırılması, BTK dahil pek çok devlet kurumunun gündeminde kalmaya devam ediyor. AKN’nin kaldırılması kapsamında geçen Mayıs ayında ilk adımı atan internet sağlayıcıları, 1 Ocak 2019’dan itibaren hiçbir tüketiciye AKN’ye sahip paket sunamayacak.Bu sayede de Türkiye genelinde internet erişim hızlarının artması bekleniyor.

Turhan, AKN’nin kaldırılması için gerekli altyapının geliştirildiği ve kapasitenin yeterli seviyeye getiştirildiğini belirterek bazı açıklamalar yaptı. Turhan;

“Bu hizmeti veren işletmeci operatörler 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamayı kaldıracak. Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak."

"Biz, vatandaşımızı bu konuda kimseye yem etmek istemeyiz" şeklinde açıklama yapan Turhan, "AKN'nin kaldırılmasının ardından birkaç hafta içinde yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü yılbaşında internet kullanımında talep artabilir. Bunu altyapımızın kapasitesini geliştirerek çözeceğiz. Vatandaşın gereksiz yere ücret ödememesi ve sürpriz faturalarla karşı karşıya kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Amacımız haberleşme, iletişim ve ulaşım alanlarında vatandaşımıza daha ekonomik ve kaliteli hizmet vermek" dedi.

Bakan Turhan’ın açıklamaları bu konudaki pek çok soru işaretini giderse de hala cevaplanmayan bazı sorular var. Bu soruların başında, şu anda internetini ek AKN paketiyle kullanan kişilerin, ödedikleri o ek ücrete ne olacağı yatıyor. İlerleyen günlerde bu sorunun da cevabının ortaya çıkacağını öngörebiliriz.