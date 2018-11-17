Ekonomi ve milli teknoloji konusunda büyük gelişmelerin başlangıcı olacak Ar-Ge fabrikası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla, General Electric’in Türkiye’de havacılık alanındaki Ar-Ge yatırımını 15 milyon doların üzerine taşıyan GE Havacılık Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı Gebze’de açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Nihai hedefimiz Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmektir. Tabii bunu yaparken günceli çok iyi takip etmek, kabiliyetlerimizin farkına varmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla açılışını yapacağımız laboratuvarın, Türkiye’yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Varank, milli teknoloji ve güçlü sanayi hedefleriyle yola çıktığını belirtti. Ayrıca Türkiye’nin dinamik iş gücünü, sanayi kapasitesini ve coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak yapısal dönüşüm için gerekli adımları attıklarını ifade ederek "Nihai hedefimiz Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmektir. Tabii bunu yaparken günceli çok iyi takip etmek, kabiliyetlerimizin farkına varmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla açılışını yapacağımız laboratuvarın, Türkiye’yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Bu gelişme ile dünyanın en önde gelen firmalarının Ar-Ge kabiliyetlerini ülkemize çekmeyi amaçladığını da belirtti. Ayrıca yerli ve yabancı üst düzey araştırmacılara cazip tekliflerin sunulacağını belirten Varank, tüm bu yatırımlarla birlikte 5 yıl içerisinde 1,8 milyar liralık bir kaynağı hedeflediğini belirtti. İlk aşamada ise üçüncü taraf ulusal ve uluslararası kurumsal ve bireysel özel yatırımcılardan yaklaşık 750 milyon lira ek kaynak elde edileceği tahmin ediliyor.