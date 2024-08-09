Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'a getirilen erişim engeli hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız" şeklinde konuştu.

Instagram ve Roblox yasağı, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Milli Eğitim Bakanı, konuyla ilgili olarak resmi X hesabından bir açıklama paylaşmıştı. Şimdi ise yarın açılışı gerçekleştirilecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemeler sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her iki platforma getirilen erişim engeli hakkında konuştu.

"Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz." diyen Bakan Uraloğlu, "Biz bu anlamda kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz." dedi. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Her platformda neredeyse hesabım var"





Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları maalesef göstermiyor. Çok net söylüyorum. Size hiçbir bildirim yapmadan hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor, bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta özel bir şirket, elbette onun da kuralları, kaideleri olacak ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu anlamda kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz.



Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz. Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. "Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız." Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de, bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz bu yaklaşımdayız. Çok net olarak söylüyorum.Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları maalesef göstermiyor. Çok net söylüyorum. Size hiçbir bildirim yapmadan hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor, bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta özel bir şirket, elbette onun da kuralları, kaideleri olacak ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu anlamda kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz.Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz.

"Çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım" diyen Bakan Uraloğlu, Roblox yasağı hakkında ise şu şekilde konuştu:

Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktu. Ama her halükarda takip ediyor, denetliyoruz. (Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar gereğini biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık. Ben gerçekten şunu söyleyeyim, benim gündemime hiç gelmemişti.



Küçük bir çocuğumuz yok belki ondan dolayı. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımızda gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz orada sadece kararı uygulama noktasında olduk.