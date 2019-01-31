Bakan Ersoy'dan Sinema Seyircisi Açıklaması Geldi

Bugün sinema yapımcıları ile Mars Grup arasındaki sürecin çözülmüş gibi görünse de pürüzlerin olduğunu belirtmiştik. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sinema yapımcılarının yaptığı görüşme ile ilgili detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Ersoy, yeni dönemde 44 milyon olan seyirci sayısını 100 milyona çıkarma hedeflerinin bulunduğunu aktardı.
İşte Ersoy'un demecinden önemli satır başları:
- "Cumhurbaşkanımızın sinema salonlarının yaygınlaşması ve çoğaltılması ile ilgili talimatı var"
- "2004'ten 2018'e kadar seyirci 44 milyona ulaşmış, biz bunu 100 milyonlara getirme hedefindeyiz. Öncelikli kriter de sinema olmayan şehir, bölge bırakmamak. Bununla ilgili çalışmayı başlatacağız"
- "Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri de turizm, turizm tanıtımında da en etkin uygulamanın filmlerle olacağını düşündük. O yüzden bu yasada (Sinema Yasası) gerekli düzenlemeleri yaptık."