Bakan Ersoy'dan Sinema Seyircisi Açıklaması Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni dönemde sinema sektörünü nelerin beklediğine yönelik açıklamalar yaptı.

Bugün sinema yapımcıları ile Mars Grup arasındaki sürecin çözülmüş gibi görünse de pürüzlerin olduğunu belirtmiştik. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sinema yapımcılarının yaptığı görüşme ile ilgili detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Ersoy, yeni dönemde 44 milyon olan seyirci sayısını 100 milyona çıkarma hedeflerinin bulunduğunu aktardı.

İşte Ersoy'un demecinden önemli satır başları: