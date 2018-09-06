Bakanlık, 29 Farklı Ürün İçin Toplatma Kararı Çıkardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, halkın can, mal ve sağlığını tehdit eden birçok ürünle ilgili toplatma kararı aldı. Ürünlerin büyük bir kısmı ithal ürünler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, %72'sini ithal ürünlerin oluşturduğu 29 ürün hakkında toplatma kararı çıkardı. Yapılan denetimler sonucunda, güvensizliği ve insan sağlığına zararlı oluşu tespit edilen ürünlerin satışına artık izin verilmeyecek. Dilerseniz toplatılan ürünlere bir göz atalım... 1. MEGA Marka MEG075P4 Model Elektrik Motoru



Toplatılma Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 2. MEGA Marka MEG110P4 Model Elektrik Motoru Toplatılma Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 3. SUYIKA Marka, Turbo, Süper Şofben S 2070 7000W Ani Su Isıtıcı Toplatılma Nedeni: Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 4. PRODERM Marka Plus Roll On Ağda Makinası Toplatılma Nedeni: Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 5. Güler Marka 6 kg Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) Kasım 2017 Tarihli Yangın Söndürme Cihazı Toplatılma Nedeni: Yangın performansı deneyinden olumsuz sonuç alınması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. İLGİLİ HABER Bakanlık, 'Güvensiz Ürünler' Listesini Kamuoyu ile Paylaştı Toplatılan diğer ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-bakanliktan-29-urun-icin-daha-toplatma-karari-dikkat-iste-o-liste-40947909?p=6

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