Türk Telekom Hisselerinin Bankalara Devredilmesi Onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankalara borcunu ödeyemeyen Oger Telekomünikasyon AŞ'nin elinde bulunan Türk Telekom hisselerinin bankalara devrini onayladı.

Türk Telekom tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ’ye ait %55’lik Türk Telekom hissesinin, Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin borçlu olduğu bankalar tarafından kurulan bir özel amaçlı şirkete (SPV) devredilmesine onay verdi.

Türk Telekom hisseleri neden devredildi?

2005 yılında gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Ojer Telekomünikasyon AŞ, ihale bedelinin %20’sini peşin, %80’ini ise taksitler halinde ödedi. 2007 yılında 4.3 milyar dolar değerinde kredi çekerek borcunu ihaleden kalan borcunu 4 yıl erken bitiren Ojer Telekomünikasyon AŞ, Türkiye’deki borçlarını ödemekte zorlanınca 2013 yılında Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından oluşturulan konsorsiyumdan 4 milyar 478 milyon dolar ve 211 milyon 970 bin TL kredi aldı. Ancak şirket, Eylül 2016 tarihinden bu yana borcun üç taksidini ödeyemedi. Bunun üzerine de Ojer Telekomünikasyon AŞ’ye kredi veren konsorsiyumdaki şirketler, Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin krediyi çekerken teminat olarak gösterdiği Türk Telekom hisselerini devraldılar.

OTAŞ, Türk Telekom hisselerine nasıl sahip oldu?

Lübnan firması Oger Telecom, 2005 yılında Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirket ile 6.5 milyar dolar karşılığında Türk Telekom’un %55 hissesini satın aldı. Bugün, borcunu ödeyemediği için elindeki hisseleri kaybeden OTAŞ, Türk Telekom hisselerini satın almadan önce Türk Telekom, üst üste 4 yıl en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ve 2004’te 2.2 milyar TL net karı olan bir kurumdu.

Türk Telekom tarafından KAP'a gerçekleştirilen açıklama tam olarak şu şekilde:

''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ("Türk Telekom") bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.''