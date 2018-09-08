Bazen bazı fotoğraf kareleri belirli konulara dair bambaşka bir bakış açısı sunarak, sizin bakışınızı da değiştirebilir.

Etkileyici fotoğraf karelerini düşündüğümüzde, akla ilk olarak görsel olarak kusursuz ve ilgi çekici olanlar gelir. Ancak aslında bir fotoğrafın etkileyici olmasının arkasında, ilgi çekici bir hikaye ya da vurucu bir mesaj da yatıyor olabilir. BuzzFeed'in listelediği fotoğraflar arasından derlediğimiz içeriğimizde, hayata bakışınızı değiştirip size yeni bir pencere sunacak birkaç fotoğraf serisi seçtik. Fotoğraf serilerinin tüm karelerini görmek için başlıklara tıklayabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da yaşanan 6,7 büyüklüğündeki depremin sonrasında çekilen bu fotoğraf karesi, insanın doğa karşısında aslında ne kadar çaresiz olduğunu görmemizi sağlıyor. Yüzlerce yıkık ev, hayatını kaybedenler ve geri dönüp baktığında gidecek bir evi bile kalmadığını fark eden insanlar. Bu durum, biz ne kadar gelişirsek gelişelim, doğanın her zaman bizden bir adım önde olduğunun fotoğrafı aslında.

Hindistan'ın dev kömür madenlerinde pek çok erkek, kadın ve çocuk; hayatlarını kirli hava ve zehirli gazların içinde idame ettiriyorlar. Fotoğraf sanatçısı Sebastian Sardi'nin fotoğraf serisi 'Black Diamond', bu hayatı belgeleyen etkileyici serilerden biri ve her bir fotoğraf karesi, belki de daha önce hiç şahit olmadığımız zorlu bir hayatın belgesi niteliğinde.

Hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok bölgesinde şahit olduğumuz olaylar sonrası, maden ocaklarında çalışan insanların ne kadar zorlu şartlarda yaşadıklarını defalarca gördük ve aslında burada asıl etkileyici olan; fotoğraflarda yer alan insanların suratlarındaki 'saygı' beklentisi çünkü 'acıma' duygusu, dünyanın dengesizliğinin en büyük sorumlularından biri.

Lewis Hine, seneler önce çocuk işçileri fotoğraflayarak oldukça etkileyici bir olaya imza attı. Fabrikalarda, madenlerde ve sokaklarda çalışan çocukları fotoğraflayan Hine, konuya dikkat çekerek ABD'de çocuk işçiliğinin tartışılması ve sonlandırılması gereken bir konu olduğunu gözler önüne serdi. Tabii ki her ne kadar dünyanın ülkemizinde dahil olduğu pek çok bölgesinde bu sorun tam olarak çözülememiş olsa da bir tür bilinç sağlandı diyebiliriz.

Savaş, insanlığın aynı anda hem lanetlediği hem de asla sonlandırmadığı korkutucu bir olgu. Dünyanın her yerinde, tüm toplumlar tarihin bir döneminde savaşı yaşadı ve etkilerini yıllar boyu hissetti. Ancak günümüzde savaşın etkileri çok farklı şekilde karşımıza çıkıyor. 'Öldürücü olmayan' olarak anılan bazı silahlar, insanların hayatında çok daha kalıcı izler bırakıyor.

Fotoğraf sanatçısı Camillo Pasquarelli ise insan vücudunda bu silahların bıraktığı görünmeyen izleri incelemiş ve etkileyici bir seri çıkmış ortaya. Kör olan, sakatlanan, zarar gören ancak yaşayan insanlar; savaşın insana yaptıklarının en büyük kanıtı aslında.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Brezilya'da 'The National Museum'da korkunç bir yangın meydana geldi ve 200 yıllık tarih küle dönüştü. Yangın sonrası geçmişinin yanıp kül olduğuna şahit olan Brezilyalılar ise duruma öfkelerini ve tepkilerini gösterdiler. 20 milyondan fazla eserin yok olduğu yangından geriye ise etkileyici fotoğraf kareleri kaldı.