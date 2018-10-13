Silika Partikülleri, Antibakteriyellerden Daha Güçlü

Antibakteriyellerden daha etkili olabilecek ve ilaçlarda devrim yaratabilecek yeni partiküller bulundu.

Journal of The American Chemical Society’de yapılan bir araştırmada Profesör Tewodros Asefa ve Doçent Doktor Jeffrey Boyd, antimikrobik maddeler taşıyan ve ilerde ilaç taşıyıcıları olarak kullanılabilecek nano yapıdaki silika partiküllerini sentezlediler.

Jeffrey Boyd araştırma ile ilgili olarak “Bakterileri yok etme konusunda bu partiküller antimikrobiyallerden daha iyi iş çıkardılar. Bu durum, bu partiküllerin aynı zamanda daha iyi ilaç taşıyıcıları olabilecekleri anlamına da gelebilir” dedi.

Boyd’a göre bakteriler sürekli gelişerek antimikrobiyallere karşı bağışıklık kazanıyorlar. Bu çalışmanın bulguları ile bakteriyel enfeksiyonlar ya da istenmeyen bölgelerdeki bakteri gelişimi durdurulabilir.

Bu yeni mekanizma, bulunduğu ortamlara yavaşça antimikrobiyalleri salıyor ve bu da belirli bir bölgede çok sayıda molekülün olmasına sebep oluyor. Anlatılan süreç antibiyotiklerin ağız yoluyla alınıp tüm vücuda yayılmasından daha farklı bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor.

Tewodros Asefa ise konuyla ilgili olarak "Tasarladığımız ve inşa ettiğimiz yeni materyaller, antibakteriyellerin daha güçlü olmalarına ve kendi başlarına yapabileceklerinden daha küçük konsantrasyonlarda bakterileri silme kabiliyetine sahip olmalarına izin veriyor" ifadelerinde bulundu.

Araştırmacılar, çalışmanın antibakteriyel dayanıklılığın etkinliğini artırabilecek yeni ilaçlar, antiseptikler ya da pestisitlere kapı açabileceğini söylüyor. Ancak bunların hepsinden önce bu mikroskobik partiküllerin nasıl antibakteriyellerden daha etkili olduklarını bulmaları gerekiyor.