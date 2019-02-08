Bal Arıları Temel Matematiği Öğrenebilecek Kadar Zeki

Bal arılarının beyni boyut olarak epey küçük olsa da iş matematiğe gelince hiç de yabana atılacak gibi değiller.

Matematik yapabilen tek canlının insan olmadığı uzun süredir biliniyor. Primatlar, kuşlar ve diğer bazı hayvanlar temel matematik problemlerini çözebiliyor.

Avustralyalı ve Fransız araştırmacılardan oluşan bir ekip, bal arılarının da matematikte maharetli canlılar olduklarını ortaya çıkardı. Bu keşif, ileride yapılacak olan yapay zeka çalışmalarında da fayda sağlayabilecek.

Science Advances adlı dergide yayımlanan makalede, arılara nasıl matematik öğretildiği de açıklandı.

Ekip ilk olarak 14 arıyı, Y şeklindeki bir labirente Y’nin bir kolundan girecek şekilde eğittiler. Girişte arılar bir gri şekille karşılaşıyor. Bu gri şekilde 1 ila 5 arasında değişen sayıda daha küçük şekil bulunuyor. Arılar, sarı şekiller için şekil sayısından bir çıkarırken, mavi şekiller için toplam sayıya 1 ekliyor.

Yani arı labirente girdiğinde 3 sarı üçgen görüyorsa sorunun cevabı 2 üçgen oluyor. Labirentin her çıkışı bir cevabı temsil ediyor. Doğru cevabı bulan arı şekerli suya kavuşurken, yanlış cevap veren arılar ise sirkeli suya çıkıyor.

Araştırmacılar, ilk başta rastgele uçuşan arıların zamanla mavi ve sarı rengin anlamlarını öğrendiklerini söylüyor.

Araştırmacılardan Adrian Dyer, bal arılarına temel aritmetik öğretebilmenin, hayvanlar alemine dair bir keşiften fazlası olduğuna inanıyor. O’na göre bu olay, kompleks problem çözme yeteneklerinin küçük paketler aracılığıyla yapılabileceğini gösteriyor.

Dyer ayrıca, insan olmayan canlılarda gelişmiş nümerik tanımlama yeteneğinin, tahmin edilenden çok daha fazla olabileceğini söylüyor. Dyer’e göre matematik sorularını çözmek için büyük bir beynin gerekmemesi, uzun vadede hızlı yapay zeka öğrenmesini tetikleyecek yeni yollar bulmak açısından da faydalı bir keşif.