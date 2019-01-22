Bu Balıklar, "Balık Yaşamaz" Denen Sularda Yaşıyor

Denizlerin diplerinde, akıntılarda ve derin sularda oksijenin çok az olduğu, balıkların yaşamasının imkansız kabul edildiği yerler var. Belli ki bu balıklar için oralarda yaşamak pek de imkansız değil.

Okyanuslarda, nehirlerde ve akıntılarda oksijenin ya çok çok az olduğu ya da hiç olmadığı bölgeler var. İnsanların yarattığı tehlikeler yüzünden bu alanlar gittikçe artıyor. Bilim insanları, bu bölgelerde balıkların yaşayamayacağına inanıyordu.

Ecology dergisinde yer alan bir çalışma ise durumun hiç de böyle olmadığını açık şekilde ortaya koydu. Yayımlanan çalışmada, okyanus yüzeyinden yüzlerce metre aşağıda, düşük oksijenli kabul edilen ortamların bile 10’da, 15’te 1’i oksijen içeren bu ortamda yaşayan balıklar tespit edildi.

“Gözlerime inanmakta zorlandım” diyen Scripps Okyanusbilim Enstitüsü’nden biyolojik okyanusbilimci Natalya Gallo, araştırmanın detaylarını bir blogda açıkladı.

“Kayışbalıkları, bomba balığı ve lolipop köpek balıkları, oksijen yoğunluğu tipik yüzey yoğunluğunun %1’inden daha düşük olan bu ortamda aktif şekilde yüzüyordu.”

Gallo ve diğer araştırmacılar, 2015 yılında uzaktan kontrol edilen cihazlarla tam 8 dalış gerçekleştirdi. Keşifler Kaliforniya Körfezi’nde, Monterey Bay Aquarium Research Institute tarafında yönetildi.

ROV’un sensörleri, bölgedeki oksijen yoğunluğunun oldukça düşük olduğunu net şekilde ortaya koydu. Gallo bu bölgede balık olmasını beklemediklerini ancak yüzlerce balık bulduklarını belirtiyor. Araştırmacı, durumu görür görmez düşük oksijenli ortam hakkında yanlış fikirlere sahip olduğumuzu anladı.

Bu balıkların burada nasıl yaşadıkları henüz bilinmiyor. Bu sırrın ortaya çıkarılabilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Olası açıklamalar arasında ise bu balıkların geniş solungaçları ile daha çok oksijen alabilmeleri ve metabolizmalarının düşük enerjiye ihtiyaç duymaları yer alıyor.