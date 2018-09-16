Balinalar Nasıl Dünyadaki En Büyük Canlıya Dönüştü?

Günümüzde yaşayan en büyük canlı türü olan balinalar, karada yaşayan atalarından nasıl 10 bin kat büyük olabildiler?

Balinalar, dünyada yaşamış en büyük canlılar olarak tanınıyorlar. Bu konuda filler, mamutlar ve hatta dinozorlar bile balinaların eline su dökemiyor. Ancak bu korkunç dev canlılar her zaman denizlerde yaşamadılar. Milyonlarca yıl önce karada yaşayan, ilk balina Pakicetus ile tanışın.

Yaklaşık 50 milyon yıl önce okyanuslarda balina bulmamız mümkün değildi ve onları karada aramamız gerekiyordu. Dünya hayatı, milyonlarca canlıyı okyanustan karaya sürüklemesine rağmen balinalar bütün bu çabayı alıp bir kenara attılar. Bacakları olan Pakicetus sayesinde okyanusta yaşamaya başlayan balinaların bazılarının hala arka ayak kemikleri bulunuyor.

Teorik olarak çok büyük oranda büyümeleri mümkün olan balinalar, Pakicetus’tan 10 bin kat büyük boyutlara ulaştılar. 37 milyon yıl boyunca oldukça hızlı çoğalan balinaların, boyutları aynı şekilde hızlı büyümedi. 3 milyon yıl önce yaşanan buzul çağı sayesinde okyanuslar balinalara, planktonları ve krilleri getirdi. Büyümek için bekleyen balinalara bu sürüler, açık büfe görevi gördü ve balinaları 18 metreden 30 metreye kadar çıkan boyutlara ulaştırdı.

Bu inanılmaz canlılar arasında en büyüğü olan Mavi Balina, yolcu uçaklarından daha ağırdır ve kan damarı ağını birleştirirsek Pluto’dan Güneş’e en az 2 kez gidip gelmeyi sağlar. Ağızlarını açtıklarında bir oda dolusu su yutarlar ve kapatmaları 10 saniye kadar sürebilir.

Bilim insanları, 110 metre uzunluğundaki bir balinanın, yakalamak üzere olduğu avı kaçmadan ağzını kapatamayacağını düşünüyorlar. Dünyada var olmuş en büyük canlılarla beraber yaşıyoruz, şanslıyız ki sadece planktonla besleniyorlar.