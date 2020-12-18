Aralık ayının başında Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile balon balığı avcılığını teşvik için kuyruk başına 5 TL ödül konmuş, hemen ardından da balıkçılar teşvik ödüllerini almaya başlamışlardı. Gelen son bilgilere göre kuyruğu başına 5 TL ödül verilen balon balıklarının zehrinin 1 gramı 1 milyon Euro değerinde.

Balon balıklarının denizlerdeki biyoçeşitliliğe ve balıkçıların av araç-gereçlerine zarar verdikleri gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de bir tebliğ yayınlanmıştı. Yayınlanan tebliğe göre, teslim edilen her bir balon balığı kuyruğu için balıkçılara 5 TL teşvik ödemesi yapılacaktı. Tebliğin ardından balıkçılar, ilk kuyruk teslimlerini yapıp teşvik ödemelerini almaya başladı.

Ancak balon balıkları ile ilgili tek gelişme bu değil. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özoğul'un yaptığı açıklamaya göre balon balıklarının derilerinin altından ve iç organlarından çıkarılan tetrodotoksin (TTX) zehri, ABD, Kanada ve bazı uzak doğu ülkelerinde kanser ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde kullanılıyor.

Morfinden 3 bin kat güçlü, siyanürden 1200 kat zehirli:

Balon balıklarının salgıladığı TTX isimli bu zehir, Özoğul'un verdiği bilgilere göre siyanürden 1200 kat daha zehirli ve morfinden 3 bin kat daha güçlü. Bu etkili zehir, nöronların arasındaki sodyum kanallarını bloke ediyor ve insanları acıya karşı duyarsızlaştırıyor. Bu özelliği sayesinde de kanser hastalarının tedavisinde ağrıyı azaltmak için kullanılıyor. Aynı zamanda kişilerin uyuşturucu istemini baskılayabildiği için uyuşturucu bağımlılığı tedavilerinde de kullanılıyor.

Yapılan çalışmalarda zehrin izole edilmiş bakteriler aracılığıyla üretilmesi amaçlanıyor:

Ülkemizde bu zehrin tedavi amaçlı kullanılması ile ilgili henüz herhangi bir çalışma yok. Fakat balığın iç organlarındaki ve derisindeki mikroorganizmalar izole edilerek bu mikroorganizmalar aracılığıyla laboratuvar ortamında TTX üretilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Özoğul'a göre eğer bu çalışmalar başarılı olursa hem tedavi amaçlı geliştirilmesi anlamında önemli bir adım atılabilir hem de oldukça değerli olan TTX'in yurtdışına satılması ile gelir elde edilebilir.