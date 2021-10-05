Bugün gerçekleşen ve yaklaşık 6 saat süren Facebook tarafındaki kesintinin ardından Bank of America'da da kesintiler yaşandığı aktarılıyor.

4 Ekim saat 19.00 sularında başlayan ve 00.40 sularında sona eren Facebook, Instagram ve WhatsApp’a erişim sorunları, interneti çalkalamaya devam ediyor. Fakat son haberler yalnızca bu Facebook tarafından bahsetmiyor. Kullanıcıların bu platformların çökmesiyle akın ettikleri Twitter ve Telegram’da da zaman zaman sorunlar baş gösterebiliyor.

Son dakikalardaysa dünyanın en büyük bankalarından birisi olan Bank of America’da kullanıcıların sorun yaşadıkları aktarılıyor. Kullanıcılar, bankanın internet sitesine ve hizmetlerine erişemediklerini aktardı. Kullanıcıların anlık sorunlarını bildirdikleri Downdetector platformunda da Bank of America’ya yönelik erişim sorunlarının bir anda artış yaşadığı gözlemlendi.

Erişim bir anda kesildi:

Bank of America, soruna yönelik şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan bazı kullanıcılar, bankaya erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını açıkladı.