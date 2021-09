Banksy'nin Parçalara Ayrılan Eseri Yeniden Satılacak

Banksy'nin bir müzayede esnasında satılır satılmaz kendini imha eden eseri ''Kırmızı Balonlu Kız'' yeni adıyla yeniden açık artırma ile satışa çıkıyor. Eserin kısmen parçalanmış bu versiyonunun çok daha yüksek bir fiyata satılabileceği söyleniyor.

Günümüz sanat dünyasının en aykırı, en gizemli ve en başarılı sanatçılarından biri olan Banksy, 2018 yılında uzunca süre konuşulan bir olaya imza atmıştı. Sanatçının ''Girl with Balloon'' (Kırmızı Balonlu Kız) isimli eseri bir müzayedede satışa çıkmış; eser Sotheby's müzayede salonunda satıldıktan hemen sonra tablo çerçevesine yerleştirilimiş bir kağıt imha makinesiyle parçalara ayrılmıştı.

Tablodan geriye yalnızca bir kırmızı balon kalmış, eserin geri kalan kısmı çerçevenin altından sarkar vaziyette kalmıştı. Eseri bir milyon sterlin karşılığında satın alan koleksiyoner, bu parçalanma işlemine rağmen eseri satın almaktan vazgeçmemiş; sanat camiasından pek çok kişi bu hamle ile eserin değerinin daha da artacağını söylemişti. Yaşanan bu durumdan sonra eserin adı ''Love is in the Bin'' (Çöpteki Aşk) olarak değişmişti.

Yeniden satışta:

O dönemde duruma ilişkin önemli bir yorumda bulunan Fransız sanat dergisi Artension'dan uzman Mikael Faujour, "Banksy, bu sanat eserini parçalayarak onu satın alan kapitalistleri hakir gördüğünü düşünüyor olabilir, ancak yanılıyor. Eserden geriye kalanlar yeni bir prestije kavuşacak ve eserin maddi olarak değeri de artacak'' ifadelerini kullanmıştı. Tahmin edilen oldu ve Çöpteki Aşk, yeniden satılmak üzere açık artırmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Banksy, eserin parçalanma anını Instagram hesabında Picasso'nun "Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür" alıntısıyla paylaşmıştı. Ekim ayında yeniden satışa sunulacak olan ve ''bir müzayede sırasında canlı canlı yaratılan tarihteki ilk sanat eseri'' olma özelliği taşıyan Çöpteki Aşk'ın çıkartılacağı açık artırmada 4 ila 6 milyon sterline (yaklaşık 45 - 70 milyon TL) satılabileceği tahmin ediliyor.