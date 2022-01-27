Çeşitli spor kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Barcelona, Rakuten’le olan sponsorluğunun yerine üç dev teknoloji şirketinden birini alabilir. Bu isimler Spotify, Palkadot ve Tencent Games şeklinde.

Futbol dünyasının en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona, bugün yeni sponsorluk anlaşması hakkında bazı büyük ve iddialı detaylarla gündeme geldi. 2016 yılında spor kulübüyle anlaşan, 2017-2018 sezonunda formada görmeye başladığımız çevrimiçi alışveriş sitesi Rakuten’in yerini alacak sponsor için bir dev isim ortaya atıldı. İddialara göre Barcelona, çok yakında Spotify ile sponsorluğunu açıklayacak.

Çeşitli kaynakların aktardığı habere göre Barcelona, ana sponsoru olarak Spotify ile anlaşma konusunda son noktaya kadar geldi. İki taraf arasında gerçekleştirilen toplantıda müzik devinin Barcelona’ya sponsor olmak konusunda çok istekli olduğu aktarılırken, yıllık ve toplamda ne kadar ödeme yapacağı da paylaşıldı.

Ana sponsor Spotify olabilir:

Detaylara göre Spotify, Barcelona’nın ana sponsoru olmak için her yıl futbol kulübüne yaklaşık 70 milyon euroluk ödeme yapacak. Bu da sponsorluk anlaşmasını kapsayan 5 yıllık süre boyunca toplamda 350 milyon euroluk ödeme yapılacağı anlamına geliyor. Öte yandan Barcelona’nın ana sponsor konusunda iki seçeneğe daha sahip olduğu ifade ediliyor.

Spotify dışında Tencent ve Polkadot da listede:

Sport isimli spor gazetesi tarafından ortaya atılan bir diğer iddiaya göre blok zinciri platformu ve kripto para birimi Polkadot ve oyun dünyasının devi Çin merkezli Tencent Games, takımın ana sponsoru olmak isteyen isimler arasında. Bu iki şirketin Spotify’dan daha fazla olacak şekilde yılda 75 milyon euro ödeme yapabileceği aktarılıyor.

Barcelona, Rakuten ile anlaşmasından yılda 55 milyon euro kazanıyordu.

Polkadot, Beko’nun da yerini alabilir:

Öte yandan Barcelona ile sponsorluk anlaşması biten Beko’nun yeri için de bir isim gündemde mevcut. Yine farklı iddialara göre Polkadot, yılda 20 milyon euroluk ödeme yaparak Beko’nun formanın kolundaki yerini doldurmayı istiyor. Barcelona’nın yeni sponsorlarını çok yakında açıklaması bekleniyor.