'Barınamıyoruz' Diyen Öğrenciler, Sokakta Yatmaya Başladılar

Yükselen kira ve yurt fiyatları nedeniyle çaresiz kalen üniversite öğrencileri, "Barınamıyoruz Hareketi" adında bir protesto başlattılar. Protesto kapsamında sokakta yatan öğrenciler, geceyi İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda geçirdiler.

Türkiye'de bir süredir tartışılan meselelerin başında, emlak fiyatlarındaki dalgalanmalar geliyor. Satılık evlerin fiyatları zaten astronomik seviyelere gelmişken kiralık evlerin fiyatlarının da özellikle üniversitelerin açılmasıyla tavan yapmış durumda olması, ülkenin dört bir yanından tepkilerin yükselmesine yol açtı. Fiyatlar nedeniyle ev tutamayan, yurt çıkmayan ve özel yurtları karşılayacak kadar parası olmayan öğrencilerse, bir protesto başlatmış durumdalar.

"Barınamıyoruz Hareketi" ismiyle protesto başlatan öğrenciler, dün bir araya gelerek İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda sabahladılar. İstanbul'da olmayan üniversite öğrencileri ise bulundukları illerden Barınamıyoruz Hareketi'ne destek verdiler. Öğrenciler, Twitter'da açtıkları bir hesaptan yaptıkları paylaşımlarda da neler yaşadıklarını tek tek anlatıyorlar.

"Bizi gözardı etmelerine izin vermeyeceğiz"

Ev ya da yurt bulamadıkları için çaresiz durumda olan öğrenciler, konuyla ilgili yaptıkları bir açıklamada "Artık bizi gözardı etmelerine izin vermeyeceğiz. Kafalarını çevirdikleri her yerde onların gözüne çarpacağız." ifadelerini kullandılar. Diğer üniversite öğrencileri de Yoğurtçu Parkı'nda toplanan öğrencilere destek verdiler.

Olayların nasıl durulacağı ve öğrencilerin nasıl yaşayacakları bir yer bulacakları şimdilik bilinmiyor. Ancak yüksek kira fiyatları, KYK yurt sonuçlarının açıklanması ve özel yurtlardaki fahiş fiyatlar, kolay kolay Türkiye'nin gündeminden düşecek gibi görünmüyor. Peki sizin bu konudaki görüşleriniz ne? Fiyatların yüksekliği eğitim hayatınızı nasıl etkiliyor? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...