Barselona'daki Konser Deneyinin Sonuçları Açıklandı

Barselona'da geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen geniş katılımlı konser deneyinin sonuçları açıklandı. Maske kullanma koşuluyla sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen konserde kullanılan test ve havalandırma yöntemlerinin güvenli olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgınının en büyük etkilerinden biri kalabalık sosyal etkinlikler üzerinde oldu. İnsanların geniş kitleler halinde olmaktan çekinmesi ve aynı zamanda bu durumun tek başına oluşturduğu risk, yeni düzenlemeleri ve yeni bilimsel araştırmalar yapılmasını gerektirdi.

Sosyal mesafeli konser denemelerinin yanında aynı zamanda maske ve test uygulaması ile düzenlenebilecek sosyal mesafesiz konserler de seçenekler arasında yer alıyordu ve İspanya geçtiğimiz Aralık ayında ikinci seçeneği inceleyebilmek için bir konser deneyi gerçekleştirdi.

Konserde katılımcılar sosyal mesafe olmadan eğlendi:

Düzenlenen konser etkinliğine yaklaşık bin kişi katıldı. Konser öncesinde sabah saatlerinde denek grubunda yer alan 18 - 59 yaş aralığındaki yaklaşık 500 kişiye hızlı sonuç veren ve yeni geliştirilen Ag-RDT testi yapıldı. Bu testin sonuçları kullanıcıların telefonlarına indirdikleri bir uygulama üzerinden 15 dakika içerisinde paylaşıldı. Kullanıcıların telefonlarına aynı zamanda teması tespit edebilmek için de bir uygulama yüklendi.

Bu katılımcılardan alınan örnekler, çapraz kontrol yapılabilmesi için PCR testlerine ve hücre kültürü analizine de tabi tutuldu. Kontrol grubundaki 495 kişiden 15'inin ve deney grubundaki 465 kişiden 13'ünün Ag-RDT testi negatif çıkmasına rağmen TMA testleri pozitifti. PCR testi her grupta birer vakada pozitif çıkarken hücre viral kültürü örnekleri ise tüm vakalarda negatif sonuç verdi. Olaydan 8 gün sonra, kontrol grubundaki iki kişide Ag-RDT ve PCR pozitif sonuç bulunurken, diğer grupta Ag-RDT veya PCR testi pozitif sonuçlanan kimse olmadı.

Katılımcılar etkinlik boyunca maske kullanmaya devam etti ve konser salonunun havalandırma sistemleri aktif olarak çalıştı. Alandaki karbondioksit miktarı kontrol edildi. Ayrıca salonun sıcaklık değerleri de sürekli kontrol altında tutuldu.

''Sonuçlar kültürel faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabilir'':

Araştırmayı yürüten bilim insanları, sonuçları Lancet tıp dergisinde yayınladı. Araştırma ekibi, ''Çalışmamız, kapsamlı bir önleyici müdahale kapsamında bir COVID-19 salgını sırasında kapalı alanda toplu toplanma olaylarının güvenliğine ilişkin ön kanıtlar sunmaktadır. Veriler, önemli sosyokültürel ve ekonomik etkileri olabilecek COVID-19 sırasında durdurulan kültürel faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabilir'' sözleriyle duyurdu.