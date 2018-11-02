Elon Musk ilk defa Donald Trump'ın bir fikrini beğendi. Son dönemde ABD gündemini meşgul eden 'Uzay Kuvvetleri' konusunda Elon Musk, projeyi mantıklı bulduğunu belirterek Trump'a hak verdi.

Dünyanın büyük bir kısmı, Donald Trump’ın Uzay Kuvvetleri (Space Force) fikrine karşı gözlerini devirse de Elon Musk bu fikri beğenmiş gibi duruyor. Tesla ve SpaceX’in CEO’su, konuyla ilgili “Fikir biraz tartışmalı olabilir ancak ben beğendim. Uzay Kuvvetleri’nin gerekliliği gelecekte daha açık olacak” açıklamasında bulundu. Musk konuşmasında, daha önce Hava Kuvvetleri'ne de temkinli yaklaşıldığına değindi.

“İnsanlar bugün fark etmeseler de bundan belirli bir zaman öncesinde hava kuvvetlerini oluşturma fikrine de karşı çıkılmıştı. Ancak şu an herkes bir Hava Kuvvetleri'ne sahip olmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Bence ilerde Uzay Kuvvetleri’ne de sahip olmamızın gerekliliği fark edilecek”

Ancak herkes Uzay Kuvvetleri’nin bu kadar gerekli olduğunu düşünmüyor. Eylül ayında Hava Kuvvetleri Sekreteri Hearther Wilson, böyle bir projenin yıllık maliyetinin 13 milyar dolar olacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından, Donald Trump’ın Wilson’ı bu düşünceleri sebebiyle kovmayı düşündüğü söylentileri çıkmıştı.

Başka bir yerde ise emekli NASA astronotu Mark Kelley, Hava Kuvvetleri’nin zaten uzay üzerinde de etkinliği olduğu için fikri “aptalca” olarak nitelendirmişti.

Musk ise konuyla ilgili “Bence medeniyetimizi daha da genişletmek bize fazlasıyla yardımcı olabilir. Örneğin Ay’da bir üssümüz olabilir. Ya da Mars’ta'' ifadelerini kullandı ve konuşmasını “Uzay Kuvvetleri fikrinin zaman geçtikçe daha mantıklı geleceğine inanıyorum” diyerek sonlandırdı.