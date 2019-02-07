Kolay uygulanabilmesi ve oldukça düşük maliyetiyle en sık karşılaşılan siber saldırı olan DDoS saldırıları yakın dönemde tarihe karışabilir.

Teknik olarak siber saldırılara ve güvenlik önlemlerine aşina değilseniz, DDoS kavramını Twitch yayınlarından sık sık duymuş olmalısınız. Temelde, bilgisayarınıza birçok bilgisayardan (veya bot bilgisayarlardan) aynı anda defalarca ping gönderilmesiyle gerçekelştirilen saldırılar hem verilerinizi tehdit edebilir hem de internet bağlantınızın sık sık düşmesine sebep olur.

Çoğunlukla 'lamer' diye tabir edilen tecrübesiz kişiler tarafından kullanılır ve Twitch yayıncılarının oyuncularının bir anda hiç olmasına sebep olunur.

Yeni dönemde DDoS saldırılarının ortalama yüzdesinde ciddi bir artış olsa da saldırıların etkinliği gitgide azalıyor. Kaspersky Lab'in yayınladığı bir araştırmaya göre saldırıların ortalama süresi 95 dakikadan 218 dakikaya kadar çıktı. Ancak saldırıların artması, DDoS'un işe yarar bir saldırı yöntemi olduğunu göstermiyor. Yeni dönemde karşı koruma yöntemlerinin hem artması hem de çok daha güçlü hale gelmesiyle bu saldırılar, yüzdelik olarak çok az bilgisayara zarar verebiliyor.

Bu anlamda dünyada en çok DDoS saldırısı yapılan ülkelerden Çin, ABD ve Avustralya'da yeni ve daha kompleks saldırı yöntemleri denenmeye başlandı. Henüz DDoS kadar yaygın olmasalar da yakın dönemde daha komplesk ve karmaşık saldırı yöntemleriyle karşılaşmamız olası.