Başkan Kennedy Suikastına Dair Gizli Belgeler Yayınlanacak

Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi, Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin Kasım 1963’te uğradığı suikast ile ilgili gizli belgeleri yayınlamaya başlayacak. ABD hükümeti tarafından yapılan açıklamayla, redaksiyonu tamamlanan belgelerin 15 Aralık’ta, geri kalan tüm belgelerin ise önümüzdeki yıl içinde yayınlanacağı duyuruldu.

ABD’nin 35’inci Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te seçim kampanyaları için gittiği Teksas’ta bir suikast sonucunda hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde eşiyle birlikte üstü açık bir araba içinde Dallas’ta konvoyun arasında ilerleyen Kennedy’e ateş açıldı. Ensesinden, boğazından ve başından üç kurşun darbesi alan başkan hastane götürülürken yolda hayatını kaybetti.

John Kennedy’nin gizemli ölümü ile ilgili belgelerin çoğu Amerika Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’nin (NARA), arşivinde yer alıyor. NARA, önceki yıllarda 1992 tarihli JFK yasası gereği gizli olmayan pek çok belgeyi yayınlamıştı. Daha sonra Başkan Donald Trump da 2017’de binlerce gizli belgeyi vatandaşların erişimine açmıştı. Geçtiğimiz ay FBI da, Joe Biden’in talimatıyla 11 Eylül saldırılarının gizli belgeleri yayınlamıştı.

Suikast ile ilgili gizli belgeler yayınlanacak

John Kennedy’nin seçim çalışmaları sırasında bir suikast sonucunda hayatını kaybetmesi hala gizemini koruyor. Dönemin Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı Earl Warren tarafından yürütülen davada suikastı Lee Harvey Oswald’ın tek başına gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştı. Ancak daha sonra delil yetersizliği nedeniyle suikastın bir komplo olabileceği açıklanmıştı. Suikast hakkında hala aydınlanmayan pek çok nokta olsa da o günden bu yana birçok belge ve bilgiye erişildi. Suikasta dair NARA koleksiyonundaki belgelerin %90’ınını oluşturan 250 bin gizli belgenin halka açılması planlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden’in onayıyla Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Kennedy’nin suikastına ilişkin belgelerin bir kısmının 15 Aralık’ta, kalanlarının ise gerekli düzenlemelerin tamamlanmasından sonra önümüzdeki bir yıl içinde erişime açılacağı duyuruldu. Aslında NARA tarafından yapılan redaksiyon çalışmalarının daha önce tamamlanması bekleniyordu. Ancak Covid-19 salgını belgeler ile ilgili çalışmaların aksamasına neden oldu. Amerika Arşiv İdaresi tarafından ertelemenin askeri savunma, istihbarat, yasa koruma ve uluslararası ilişkilerin gidişatına olası zararını önlemek için gerekli olduğu bildirildi.

Redakte edilen belgelerin Kennedy suikasti ile ilgili ortaya atılan onlarca komplo teorisine açıklık getirmesi bekleniyor. Ortadan kalkan komplo teorilerinin yerini ise yeni teorilerin alacağı aşikâr.