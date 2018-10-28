Başkasının Acısından Haz Alıyorsanız Psikopat Olabilirsiniz

Başkalarının başına kötü bir şey geldiğinde eğlenmek zararsız gibi görünse de yeni bir araştırmaya göre psikopat olabileceğiniz anlamına geliyor.

Bilim insanları "schadenfreude" olarak bilinen başkalarının acısından zevk alma eylemini bazı karanlık kişisel özelliklerle bağdaştırdılar. Bu özelliklerin arasında sadistlik, narsistlik ve psikopatlık bulunuyor. Psikopatlığı bir bağlama oturtmamız gerekirse akranlarıyla empati kurma yetisindeki eksiklik denebilir. Etrafınızdaki insanları insan olarak görmemek psikopatlarda yaygın olan bir özellik ve uzmanlar schadenfreude üstünde de büyük etkisi olduğunu söylüyorlar.

Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nde bulunan araştırmacılar Almancada “Acı hazzı” anlamına gelen schadenfreude ile ilgili otuz yıllık araştırmaları incelediler.

Başkaları acı çektiğinde kendini iyi hissetme eylemi kulağa biraz ilginç gelse de böyle bir durum mevcut. Araştırmanın yazarları bu hissin üç dürtü tarafından tetiklendiğini öne sürdü.

Bazı insanlar başkalarının acılarından zevk alır çünkü bu onların iyi hissetmelerini sağlar. Bazıları ise başkalarının acısını kendi kazancı olarak değerlendirebilir. Örneğin karşı takımın yenilgisine sevinen bir taraftar.

Üçüncü ve son olarak bazı insanlar böyle durumlarda adaletin yerini bulduğunu düşünürler. Bu gibi insanlar genellikle kötü şeyler yaşamış ya da etik değerlere sahip olmayan insanlar olarak ortaya çıkarlar.

Bu üç durumun altında yatan duygu insandışılaştırmadır. Araştırmacıların bulgularına göre bu duygu başkalarına kendinden daha az insanmış gözüyle bakma durumudur.

Normal insanlar da bazen başkalarına karşı empati duygularını yitirse de sadist, narsist ya da psikopat insanlar empati kurmaktan her zaman uzaktır.

Profesör Rochat durumu “Hepimiz schadenfreude deneyimini yaşamışızdır ancak üstünde fazla düşünmeyi fazla sevmeyiz. Bunu fazla düşünürsek insanlara karşı ne kadar farklı olabileceğimizi görürüz” şeklinde açıkladı ve “Eğer schadenfreude içimize işlemiş kuşkularımızı barındırıyorsa onu sistematik bir şekilde araştırmak insanın doğasını anlamak için önemli olacaktır” diye ekledi.