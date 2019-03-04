‘Basketcase’ Motosiklet Müzayedesinde Yeni Rekor: 561 Dolar

Parçaları birleştirilmemiş, restore edilmemiş veya kısmen restore edilmiş motosikletler olan Basketcase motosikletler son dönemin modası. 1930 model Brough Superior SS100 basketcase araç, açık arttırmada yeni dünya rekorunu kırdı.

Yeni rekor tam 561,556 dolar olurken H&H Klasikler Ulusal Motosiklet Müze Satışı’nda kırıldı.

Günümüzde International Six Day Enduro olarak bilinen yarışın atası olan International Six Dats Trials yarışında iki altın kazanan Brough ekibinden F. P. “Gentleman” Dickson’a ait olan araç, tarihiyle de öne çıktı.

Dickson bu aracı 1929 ISDT’de kullanmış ancak ilk günde ağır bir kaza geçirmişti. Ekip yarıştan ayrılmış ve arkadaşlarının yanına hastaneye gitmeye karar vermişti. Yolun yanlış tarafından giden bir sürücü hastane yolunda George Brough’ya çarpmış ve yarışçının bacağının kırılmasına neden olmuştu.

Dickson hayatta kalsa da bacağının kesilmesi gerekmişti. Dickson 1931 yılının Şubat ayında hayatını kaybetti ve Cenevre’de toprağa verildi. George Brough da kazadan sonra koltuklu değnekle yaşamak zorunda kalmıştı.

Aracın 160 bin ila 200 bin pound arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu. H&H Klasikler Baş Satıcısı, motosiklet için bu kadar büyük bir teklifin çok da şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Açık arttırmada satılan başka pek çok model de ciddi paralara alıcı buldu. Bu modeller arasında Yamaha ve Ducati gibi firmaların yarış motorları da bulunuyor.