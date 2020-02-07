Kesim Hatalı Üretilen 1 YTL, 100 bin TL'den Satışa Çıkarıldı

Tedavülden kalkan ya da hatalı basılan paralar için uçuk paralar talep eden vatandaşlara bir yenisi eklendi. Gaziantep'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin, kesim hatalı 1 YTL'si için koleksiyonculardan teklif bekliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ümit Nuri Gültekin isimli bir işletme sahibi, 15 yıl önce özel bir şirkette çalıştığı dönemde ATM'den maaşını çekerken eline geçen hatalı 1 YTL'yi 15 yıldır saklıyor. Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL isteyen Gültekin, koleksiyoncuların kapısını çalmasını bekliyor.

Hatalı kesilmiş 1 YTL'yi alışveriş yapacağı zaman fark ettiğini ve o günden beri sakladığını ifade eden Gültekin, "Koleksiyonculardan teklif bekliyorum. Sattığım takdirde iş yerimi büyüteceğim. 2005 yılında özel bir şirkette çalıştığım dönemde ATM'den aldığım maaş içerisinde 1 YTL’nin hatalı baskı olduğunu fark ettim ve o gün bugündür saklıyorum. Eğer bu parayı meraklılarına satarsam iş yerimi büyüteceğim. Bu paranın ederi 100 bin TL çünkü hem bu paranın bir örneği yok hem de tedavülden kalktı" diye konuştu.

Son dönemde hatalı basılan veya tedavülden kalkan paraları yüksek fiyattan satışa çıkaran vatandaşlara sıkça rastlar olduk. Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraşlı iki esnaf, hatalı üretilen 50 ve 100 TL'lik banknotları 1000 katına satışa çıkarmışlardı. Ardından Konya'da bir vatandaş 17 yıldır sakladığı 250 bin TL'lik banknotu için 1 milyon katı değer biçmişti.

Hatalı 1 YTL'nin sahibinin yaptığı açıklama: