Will Smith'in de Olacağı Aladdin'den İlk Poster Yayınlandı

1992 yılında Disney tarafından beyaz perdeye uyarlanan ve Binbir Gece Masalları'nın en sevillen hikayelerinden olan Aladdin filminden ilk poster yayınlandı.

Hem sinemaya uyarlanan filmi hem de ülkemizde de yayınlanan çizgi dizisiyle büyük bir efsane olan Aladdin, aynı zamanda döneminin en keyifli SNES oyunlarından biriydi. İlk animasyon filmden tam 26 sene sonra yepyeni bir Aladdin filmi geliyor.

Ünlü ABD'li oyuncu Will Smith'in 'Lamba Cini' rolünde karşımıza çıkacağı filmin ilk posteri, yine Will Smith'in resmi Facebook hesabı aracılığıyla yayınlandı.

"Bırakın çıkayım! Beni maviler içinde görmeniz için sabırsızlanıyorum!"

Will Smith'in yanı sıra Naomi Scott ve Billy Magnussen'in başrollerini paylaşacağı film, 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyonda olacak. 80 ve 90 neslinin efsanelerinden olan filmin bekleneni vermesini umut ediyoruz.