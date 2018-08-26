Ulusal Singapur Üniversitesi öğrencileri, daha önce belki de herkesin aklına gelmiş olan ama yapılamayanı başardı: Enerjisini sadece güneş panelinden alan bir drone geliştirildi.

"Madem gökyüzünde uçan ve güneş ışınlarına doğrudan temas etme imkanı olan bir cihazdan söz ediyoruz; bu drone tipi cihazlar için neden güneş enerjisi kullanılmıyor ki?"

Elbette bu soru ilk kez bizim aklımıza gelmiyor. 2012 yılında Singapur Ulusal Üniversitesi öğrencileri ve profesörleri bu fikirle harekete geçtiler. O sene prototipi hazırlanan cihazın yaklaşık 6 senedir uğraştığı birden çok aerodinamik problem oldu: Drone'un güneş panelleri ve kanatlarının ağırlık dengesinin tutturulamaması ve sağlanan enerjinin uçuşa yeterli düzeyde olmaması ise bu problemlerin başında geliyordu.

Ancak 6 senelik zorlu çalışmalar sonunda, araştırmacılar sadece güneş enerjisiyle uçabilen bir quadcopter yapmayı başardılar. Bünyesinde toplam 148 ayrı solar hücresi ve 4 motor bulunduran drone'un halen ciddi kusurları var: Öncelikle sadece 10 metre menzile sahip olan drone; yukarı ve aşağı yönde hareket edebiliyor ve henüz ileri doğru uçuş sağlayamıyor.

Ürünün piyasaya çıkacak seviyeye gelmesine belki de yıllar var. Buna karşın insanların tek bir hayal üzerinden gerçeğe ulaşabilecek seviyeye gelmesini izlemek de mutluluk veriyor insana.