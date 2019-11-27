Bataryalı iPhone 11 Kılıflarının Kamera Tuşunun Gizemi

Apple'ın iPhone 11 serisi için ürettiği "Smart Battery Case"ler, ilk kez kamera tuşuna sahip olarak satışa sunuldu. Peki esas amacı telefonu şarj etmek olan bir akıllı kılıf, telefonun kamera kontrolünü nasıl sağlıyor? Bu sorunun cevabı, X-Ray aracılığıyla ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son iPhone modelleri gündemde kalmaya devam ediyor. Telefonun duyurusunun üzerinden 2 ay kadar geçmiş olmasına rağmen teknoloji tutkunları, iPhone 11 serisiyle ilgili çeşitli araştırmalar yapıyorlar ve bu araştırmalarla yeni iPhone'larda bahsedilmemiş, gizli özellikleri ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi ortaya çıkan bir özellik ise Apple'ın akıllı kılıfları ile ilgili.

Apple, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl satışa sunduğu iPhone modelleri için de çeşitli kılıflar üretti. Apple'ın orijinal kılıfları, piyasadaki diğer kılıflarına göre bir hayli pahalı olduğu için dikkatinizi çekmemiş olabilir, haklısınız da ancak sizlere şimdi bahsedeceğimiz özellikler, Apple'ın yeni kılıflarına olan bakış açınızı değiştirecek türden.

Apple, son iPhone modelleri için iki farklı kılıf üretti. Bunlardan bir tanesi neredeyse her akıllı telefon sahibinin kullandığı klasik kılıftı. Diğeri ise "Smart Battery Case" ismine sahip ve şu sıralar fiyatı 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Smart Battery Case, iPhone'larda daha uzun bir batarya deneyimi sunuyor. Öyle ki Apple, bu ürünün batarya süresini yüzde 50'ye kadar arttırdığını söylüyor. Ancak Smart Battery Case'in tek yeteneği bu değil.

Apple'ın iPhone 11 serisi için üretmiş olduğu yeni nesil kılıf, üzerinde bir kamera tuşu bulunduruyor. Yukarıdaki fotoğrafta da açıkça görülebilen bu tuş, hem ön hem de arka kamerada aktif olarak kullanılabiliyor ve böylelikle tüketiciler, fotoğraf çekmek istedikleri zaman zorlanmıyorlar. Peki bu tuş nasıl çalışıyor?

iPhone 11 serisinin bataryalı kılıfları böyle görünüyor

Akıllı telefonların içlerini açarak bu cihazların ne kadar kolay tamir edilebileceğini kontrol eden iFixit ekibi, bu akıllı kılıfın sahip olduğu kamera kontrol tuşunun arkasında bulunan teknolojiyi öğrenebilmek için çeşitli çalışmalar yürüttü. Apple'ın Smart Battery Case'ini X-Ray cihazına sokan iFixit ekibi, bu tuşun nasıl çalıştığını keşfetmeyi başardı.

Smart Battery Case, X-Ray altında işte böyle görünüyor

iFixit ekibi, inceledikleri X-Ray görüntülerinde bu akıllı kılıfın içerisinde ince ve esnek yapıda olan bir devre kartının olduğunu fark ettiler. Bu devre kartı, iPhone'ların şarj olmasını sağlayan "Lightning" girişine kadar uzanıyor ve akıllı kılıfın üzerinde bulunan Lightning girişi aracılığıyla da telefona erişiyordu. Böylelikle de kullanıcılar, bu tuşu kamera yönetimi için kullanabiliyorlardı.

Aslına bakacak olursak burada, basit ama zekice bir yaklaşımın, bir telefon kılıfını nasıl işlevsel bir hale getirdiğini açıkça görebiliyoruz. Görünen o ki Apple, yeni nesil akıllı kılıflarına işte bu yüzden 999 TL gibi uçuk bir fiyat istiyor. Peki bu özellik, Smart Battery Case almanıza neden olur mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.