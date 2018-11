Bataryasız Çalışan Akıllı Cihazlar Yapmanın Yolu Açıldı

Elektronik cihazlarımızı hiç şarj etmememiz gerektiğini düşünün. RFID çiplerinin üzeride çalışan araştırmacılar bu hayali gerçeğe dönüştürmenin bir yolunu bulmuş olabilirler.

Waterloo Üniversitesi'nden araştırmacılar, bataryasız telefonlar yapmanın yolunu bulmuş olabilirler. Bunun için RFID çipleri biraz kesip biçerek önemli bir ilk adım atan araştırmacılar, gelecekten oldukça umutlular.

Bu bataryasız çipler aslında Nesnelerin İnterneti (IoT) için kullanılıyorlar. Elektrik olmayan alanlarda kullanılan, hemen her ortamda kullanılabilen bu küçük çipler ihtiyaca göre tepki verebilecek şekilde üretiliyor. Ortam ışığı, sıcaklığı, yüksekliği gibi bazı ölçümler yapabilen bu parçacıklar için en önemli zorluk, onları dayanıklı ve bataryasız hale getirebilmek.

RFID çipleri aslında pek çok şeyde bulunan çipler. Araştırmacılar bu çipleri alıp ne kadar "hackleyebileceklerine" bakmışlar. Normalde RFID çipler ile konum ve kimlik bilgisi taşınıyor. Okul kartlarında, giriş çıkış kartlarında, ticari araçlarda sıklıka kullanılır. Araştırmacıların yatığı çalışma sonucunda bu çiplerin farklı uyaranları da anlaması sağlanmış.

Araştırmacılara göre IoT cihazları için güzel bir yazılım-donanım örneği olan bu durum, gelecekte yapılacak araştırmalara da temel oluşturabilecek. Bilim insanları daha önce de bataryasız cihazlar geliştirmeyi denemişlerdi.

Wang, Abari ve Eshav'ın Challenge, RFID Hacking for Fun and Profit-ACI MobiCom adlı makalesi, Yeni Delhi'de yapılan 24. Mobile Computing and Networking Konferansı'nda yayımlandı.