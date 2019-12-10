Bateri Çalmak, Beynin Daha Hızlı Çalışmasını Sağlıyor

Almanya’nın Bochum kentinde bulunan Ruhr Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, yıllarca düzenli olarak bateri çalan insanların beyin yapıları ve işlevlerinin diğer insanlardan farklı olduğunu ortaya koydu.

Piyano ve bateri gibi müzik enstrümanlarını çalmak, beynin her iki lobunun da eşit ölçüde çalışmasını sağlıyor. Hatta yapılan araştırmalar, yıllarca piyano çalan insanların Alzheimer hastalığına yakalanma oranının düşük olduğunu gösteriyor. Almanya’da bulunan Ruhr Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, bu kez de bateri çalan insanların beyin yapısının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Araştırmanın yazarlarından Sarah Friedrich, bir müzik aleti çalmanın beynin nöroplastik süreçlerini uzun vadede değiştirebileceğinin bilinen bir şey olduğunu; ancak daha önce hiçbir araştırmanın özel olarak bateristlere odaklanmadığını söyledi.

Yıllarca düzenli olarak bateri çalan insanların motor koordinasyonlarının diğer kişilere göre yüksek olduğunu belirten Friedrich, “Çoğu kişi yalnızca bir eliyle ince motor becerileri gerektiren şeyler yapabilir ve her iki eliyle aynı anda farklı ritimler çalmakta zorluk çekebilir; ancak davulcular diğer insanlar için imkansız olan şeyleri rahatlıkla yapabilir” ifadelerini kullandı.

Ruhr Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaptıkları çalışma ile bateri çalan insanların beynindeki karmaşık motor süreçlerini anlamlandırmaya çalıştı. Ortalama 17 yıl boyunca bateri çalmış ve şu anda haftada 10 saatten fazla bateri çalan 20 profesyonel davulcuyu mercek altına alan araştırma ekibi, Beynin yapısı ve işlevi hakkında fikir veren çeşitli MRI görüntüleme teknikleri kullanarak elde ettikleri verileri, herhangi bir müzik aleti çalmayanlarla kıyaslayan araştırma ekibi, oldukça ilginç sonuçlara ulaştı.

Bateri çalanların beyinleri, daha az çalışmayla daha fazla iş yapabiliyor

Sonuçlara göre, davulcuların beynin her iki lobu arasındaki bilgi iletişimini sağlayan sinir ağlarına verilen isim olan corpus callosum’u belirgin şekilde farklı. Veriler, davulcuların iki beyin lobu arasındaki bu önemli bağlantı yolunda daha az fakat daha kalın liflere sahip olduğunu ortaya koydu. Bu da bateri çalan insanların beyinlerindeki bilgi alışverişinin diğer insanlara kıyasla çok daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Dahası, bateristlerin beyni küçük motor becerilerini gerçekleştirirken, diğer katılımcılara kıyasla çok daha az aktifti. Bunun anlamı şu: Bateristlerin beyinleri zor bir işi gerçekleştirirken çok daha az enerji harcıyor. Hala vakit varken, bateri çalmayı öğrenmek iyi bir fikirmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?