Rocksteady, Yeni Bir AAA Oyun İçin Eleman Arıyor

Batman: Arkham serisinde yer alan oyunların geliştiricisi konumundaki şirket, büyük çaplı yeni oyunu için eleman arıyor.

Batman: Arkham serisinin üç farklı (Asylum, City ve Knight) oyununun geliştiricisi olan Rocksteady Studios, bugüne kadar yeni bir oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı. Şirketin yayınladığı son iş ilanı ise yeni bir oyunun yolda olduğunu bize göstermiş oldu.

İnternet sitesinde birkaç tane iş ilanı yayınlayan oyun stüdyosu, ilanlarında AAA seviyesinde bir oyun için çalışan aradığını belirtti. Bu ilanlardan en çok dikkat çekeni ise "Topluluk Yöneticisi" ilanı oldu. "Çok beklenen AAA oyunu"nun tanıtımı için görevlendirilecek olan bu kişi, aynı zamanda oyunun oynanış videolarını da yayınlıyor olacak.

Rocksteady tarafından yayınlanan bu iş ilanları, genelde iki yıl ve üzeri sözleşme şartı ile göze çarpıyor. Bu da oyunun geliştirilme sürecinin iki yıl civarında olacağını gösteriyor. Rocksteady'nin nasıl bir oyun hazırladığı henüz bilinmese de oldukça iddialı bir oyun yolda gibi görünüyor. Şimdilik 'gizemli' olan bu oyunun detayları belli oldukça sizlerle paylaşacağız.