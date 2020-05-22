Hollywood sinemasında yaratılan efsane film arabalarını düşündüğümüzde büyük ihtimalle hepimizin ilk olarak aklına gelecek olan arabalardan biri Batmobile'dır. Geçtiğimiz günlerde Warner Bros. Entertaintment, 1 saat uzunluğundaki Batmobile belgeselini YouTube üzerinden yayınladı.

Hollywood sinemasında bugüne kadar birçok tasarım harikası film arabasıyla tanıştık ve tanışmaya devam ediyoruz. Batman'in Batmobile'ı, Geleceğe Dönüş serisinin DeLorean'ı ve Smokey and Bandit filminin Trans Am'i bunlardan birkaçı fakat Batmobile, 50 yılı aşkın süredir televizyon ve sinemada boy göstermesiyle bu arabalar arasında en uzun soluklu olanı. Hepimizin koronavirüs salgını nedeniyle evde olduğu bugünlerde Warner Bros., 1 saatlik Batmobile belgeselini Batman hayranlarına ücretsiz olarak YouTube üzerinden sunmuş durumda.

Belgesel, serinin en çok tutulan 5 Batmobile tasarımını inceliyor fakat belgesel orijinal olarak 2012 tarihli olduğu için ne yazık ki Zach Synder'ın yeni dönem Batman filmleri olan Batman v Superman ve Justice League Batmobile tasarımları bu belgeselde yer almıyor.

İşte Warner Bros.'un yayınladığı Batmobile belgeseli:

Belgesel, 60'lı yıllarda George Barris tarafından tasarlanan ilk resmi Batmobile ile başlayıp Christopher Nolan'ın ilk filmi 2005 yılında çıkan The Dark Knight üçlemesine kadar uzanıyor. İlk olarak 1966 yılında Batman'in televizyon dizisi onaylandığında George Barris'e bir Batmobile tasarlaması için 15.000 dolar bütçe ve 15 gün verildi. Barris ise dönemin geleceğe dönük tasarıma sahip Ford modellerinden olan Futura'yı birçok insanın hafızasına kazınan ilk Batmobile hâline getirdi.

Ford Futura Batmobile:

Belgesel daha sonra bu noktadan, daha büyük bütçeli Batman filmlerinin Batmobile tasarımlarına doğru ilerliyor. Honda, Ferrari ve otobüs parçaları toplanarak oluşturulan bu Batmobile; ilk olarak 1989 yılında Michael Keaton'ın Batman filminde ardından Batman Forever ve Batman and Robin filmlerinde kullanılıyor.

1989 Michael Keaton Batmobile:

Belgesel, son olarak Christopher Nolan'ın The Dark Knight üçlemesinde tamamıyla bambaşka bir konsept kazanmış olan Batmobile'ı işliyor. Nolan'dan önceki yönetmenler ve tasarımcılar, daha çok estetik ve göze hoş gelen bir araba ortaya çıkartmaya çalışırken Nolan, daha çok askeri düzeyde dayanıklı görünen ve fonksiyonel bir Batmobile tasarımı kullanıyor. Nolan'ın bu Batmobile tasarımı, hem bir Hummer'ın dayanıklılığına hem de bir Lamborghini'nin estetiğine ve hızına sahip bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

The Dark Knight üçlemesi Batmobile tasarımı:

Warner Bros. tarafından yayınlanan bu Batmobile belgeselinde araçların yapım hikâyelerine, dayanıklılık testlerine ve çok ünlü olmamış diğer Batmobile tasarımlarına da yer veriliyor. Bir Batman hayranıysanız veya sadece arabaları seviyorsanız evde kaldığımız bu dönemde bu belgesel, yeni bir şeyler izleme ihtiyacınızı gayet güzel bir şekilde karşılayabilir.