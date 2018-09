Battle Royale Efsanesi Fortnite'a 'Hacivat Kıyafeti' Eklendi

Bir süre önce videoları sızdırılan Hacivat kostümü sonunda oyuna eklendi. Türkiye'deki oyunculara ne kadar önem verdiğini göstermek isteyen Epic Games, duyuruyu eğlenceli bir Twitch yayınıyla gerçekleştirdi.

Battle Royale türünü PUBG ile adeta zirveye taşıyan ve Battlefield, Call of Duty, Red Dead Redemption gibi bu türle alakasız oyunlara dahi Battle Royale modu gelmesine ön ayak olan Fortnite, şimdi de kültürümüzün geleneksel ögelerinden Hacivat'ı oyuna ekledi.

Dün itibarı ile Multiplayer'ın Twitch kanalından yapılan özel lansmanda, Ferit “wtcN” Karakaya, Batu “Video Oyun” Bozkan, Tuna “PintiPanda” Akşen ve Enis Kirazoğlu’nun gerçekleştirdiği yayınla basına tanıtılan Hacivat kostümü, özellikle paraşütün üzerindeki Hacivat ve Karagöz motifiyle dikkat çekiyor. Hacivat kostümü an itibarı ile 1500 V-Papel'e satın alınabiliyor.

Hacivat kostümünün oyuna eklenmesi ile ilgili açıklamalar yapan Epic Games Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü Özgür Özalp, şunları kaydetti:

"Kültürümüzün bir parçasının dünyanın her yerindeki oyuncularla buluşması bizim açımızdan büyük bir sevinç kaynağı. Epic Games olarak oyunun Türkiye’de gördüğü ilgiden memnunuz. Türkiye’deki oyuncularımıza ufak bir jest yapmak istedik. Bunu yaparken de Türk kültüründen ilham aldık ve herkesin çok sevdiği Hacivat karakterini oyunumuza taşıdık. Öncelikli hedefimiz ülkemizdeki oyuncular olsa da dünyanın her yanındaki oyuncular da Hacivat’ı görecek ve arzu ederse alabilecekler. Yani bir anlamda Türk kültüründen bir şeyi dünyanın her yerindeki oyunculara sunmuş olduk. Eğer kültürümüzü dünyaya biraz olsun tanıtabildiysek ve yeni neslin içinde kültürümüze yönelik merak uyandırabildiysek ne mutlu bize."