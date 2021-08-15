Battlefield 2042 Beta'dan Bilgi Sızdıranlar Banlanacak

Electronic Arts, heyecanla beklenen Battlefield 2042 oyununun betasıyla ilgili, katılımcılara bir gizlilik sözleşmesi imzalattı. Bilgilere göre oyun tam haliyle herkese sunulmadan önce beta'yı deneyimleyenler dışarı bilgi aktarırsa, sadece beta'dan değil sonsuza kadar oyuna erişemeyecekler.

Electronic Arts’ın en çok beğenilen yapımları arasında olan Battlefield serisi, aşağı yukarı her oyunuyla oyuncuların beğenisini kazanmış, büyük çoğunluk tarafından sevilen çok oyunculu bir deneyim sunmuştu. Son iki oyununda oyuncuları dünya savaşlarına götüren EA, daha modern zamanlarda, hatta gelecekte geçen Battlefield 2042 ile şu ara dikkatleri üzerine çekiyor.

Sınırlı sayıda oyuncuyla beta sürecine girmiş olan yapım hakkında EA Avrupa topluluk yöneticisinden uyarı geldi. Beta sürecinde oyunu test etme şansına erişmiş olan oyuncuları ilgilendiren açıklamalarda, bu kişilerin gizlilik sözleşmesine tabi olduklarına, dolayısıyla belirli sınırların dışına çıktıklarında EA’in harekete geçeceğine değinildi.

Sadece betadan değil, tüm oyundan sonsuza kadar uzaklaştırılabilirler:

Testin gidişi hakkında detaylar veren Adam Freeman, twitter’da thread şeklinde yaptığı açıklamalarının başında gizlilik sözleşmesinden bahsetti. Teste katılan kişilerin bu sözleşmeye tabi tutulduğunu belirten Freeman, kuralların dışına çıkıldığında o kişilerin hem oyunun şimdiki testine hem gelecekteki EA testlerine erişim sağlayamayacağını ve potansiyel olarak, Battlefield 2042’den sonsuza kadar uzaklaştırılabileceklerini söyledi.

Yasakların arasında oyundan görsel ya da video gibi öğeleri dışarı aktarmak ve yayın gibi yöntemlerle oyunu dışarıdaki topluluğa göstermek bulunuyor. Bu gibi eylemler gerçekleştirildiğinde EA harekete geçeceğini açıkça belirtiyor.

Bu noktada birçok kişinin bu tür sözleşmeleri okumadan kabul edip geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Bu da bu kişilerin oyun öğelerini dışarı aktarmak gibi planları varsa, bunu yapamayacaklarını kötü yoldan öğrenecekler demek. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.